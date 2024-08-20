Suyuna sahip çıkan yurttaşlara destek

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Söğütlü mahallesinde, bölgenin tek su kaynağı olan Bozluca su kaynağının Sekiyaka 2 Hidro Elektrik Santralı’na (HES) tahsis edilmesine karşı çıkan yurttaşların mücadelesi sürüyor. Yaşam savunucuları ve siyasi partiler Söğütle bir araya gelerek köylülerle birlikte açıklama yaptı.

Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği (FET-DER), Hayvan Haklarını Koruma Federasyonu, Eğitim Sen, Muğla Tabip Odası, Tüm Emeklilerin Sendikası, Fethiye Kadın Platformu, Veli-Der, EMEP; TİP ve SOL Parti tarafından yapılan ortak açıklamada, Türkiye’de şiddeti her geçen gün artan kıyı ve orman yağmalarından birinin Söğütlü’nün yaşam kaynağı olan Bozluca Deresinde yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, “Yöre halkının talebi basit, ‘Su artık bize yetmiyor!’ Bu basit denklemde yeterli donanıma ve birikime sahip DSİ’nin çözümü ise dozerleri dere yatağına sokup yönünü değiştirmek oluyor. Dayanaksız Yapılan bu işlemin yöre halkının talepleri kadar önemli olan bir başka yanı ise suyu kullanan hayvanların, bitki örtüsünün ve bölgenin iklim özelliklerinin bu işlemden nasıl etkileneceği de malumun ilanı. Yaşamın kaynağı olan su; tüm canlıların ortak kullanımında olan, ticarileşmesine şiddetle karşı çıkılması gereken yaşamın olmazsa olmazlarından birisi. Tıpkı soluduğumuz hava, karnımızı doyurduğumuz toprak gibi” denildi.

Açıklamada son olarak şu ifadelere yer verildi: “Derelerin, nehirlerin sadece tarımsal sulama için ya da enerji kaynağı olarak var olmadığını, suyun ekonomik kullanılması, adil paylaşılması ve doğru bir su yönetim politikası uygulanması ile canlıların suya erişim haklarının yasalarla güvence altına alınmasını istiyoruz. Bizler devletin kurum ve kuruluşlarının ortaya koymuş olduğu tutumun gözlem ve takipçisi olacak kamu yararı içermeyen her kararın karşısında olacağımızı ve hava, su, toprak kadar yaşamsal bulduğumuz demokrasi taleplerinde yöre halkı ile dayanışmaya destek olmaya çalışacağız.”

KONU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

HES’e karşı olan mücadeleyi Meclis gündemine taşıyan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Özcan, “Vatandaşlar; geçim kaynaklarının tarım olduğunu ve su kaynaklarının da sadece bu su kaynağından ibaret olduğunu belirtmektedir. Su kaynağına yakın bulunan, Seydikemer İlçesi Söğütlüdere, Paşalı, Ortaköy, Ören ve Çayan Mahallelerinin de bu kaynaktan bölgedeki tarım alanları için su talebi olduğu DSİ’ye iletilmiştir. Söğütlü mahallesindeki vatandaşlar, komşularına su vermekten herhangi bir rahatsızlıklarının olmadığını, süreç içinde 3 ark su sağladıklarını, adil bir planlamayla suyun herkese yeteceği bir çalışma yapılmasının en doğrusu olduğunu belirtiyorlar” dedi.

Özcan’ın cevaplaması istediği sorular ise şu şekilde:

“ -Su tahsis yetkisi DSİ Genel Müdürlüğü’ne aittir. DSİ Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri söz konusu kaynağa dair su paylaşımında mahallenin ihtiyaçlarını belirlerken yeterince adil davranmış mıdır?

-Adil bir planlama ile su kaynağının Fethiye ve Seydikemer’de tarımsal amaçlı su talebi olan mahallelerin hepsine yetmesi mümkün müdür? Bu konuda bir çalışma yapılmış mıdır?

-DSİ’nin bu mevsimde bölgedeki HES’e su sağladığı iddiası doğru mudur? Eğer sağlıyorsa bölgenin geçim kaynağı olan tarıma öncelik verilmemesinin nedeni nedir?

-Bu kaynaktan alındığı iddia edilen su HES için kullanılıyorsa HES’i terk eden enerjisi alınmış su tekrar tarımsal sulamada kullanılıyor mu? Yoksa kot düşmesi nedeniyle sulamada faydalanılamadan drene mi oluyor?

-Söz konusu HES e diğer yap işlet modellerinde olduğu gibi su debisi veya enerji üretimi garantisi verilmiş midir?”