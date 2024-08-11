Suyunu savunana ters kelepçe

İklim krizine bağlı olarak artan kuraklık, su sorununu büyütürken kalan son kaynaklarına da şirketler el koymaya çalışıyor. Muğla’nın Fethiye ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar Sekiyaka 2 HES’inden geçen su kaynağını kaybetmemek için direniyor. 5 Ağustos’tan beri bölgede nöbet tutan yurttaşlara jandarma müdahale etti. Ters kelepçe ile gözaltına alınan yurttaşlar, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Akfen Holding’e ait Sekiyaka 2 HES’in de bulunduğu Akçay Çayı’ndaki su yönünün değiştirilmesi kararı verildi. Kendilerine ulaşan suyla bölgede tarım yurttaşlara,

Suyun yönünün değiştirileceğine ilişkin karar, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilisi tarafından köylülere 5 Ağustos’ta tebliğ edildi. Tebliğin ardından bölgeye jandarma ekipleri ile birlikte iş makineleri yönlendirilmişti. Söğütlü köylüleri 5 Ağustos’tan itibaren sularını korumak için nöbete başladı. 9 Ağustos’ta bölgeye yeniden jandarma ekipleriyle birlikte iş makineleri yönlendirildi.

Yurttaşların nöbete devam etmesi üzerine bölgeye Fethiye Kaymakamı İsmail Ertaş ve Fethiye Müftüsü Kamil Oktay geldi. Ertaş, Söğütlü Muhtarı Süleyman Ölmez ile bir araya gelerem suyun paylaşımını görüştü. Ertaş, suyun yarı yarıya paylaştırılacağını ifade ederek köylülerin bin 570 dönüm sulanan arazilerinin olduğunu, hali hazırda üç su kaynağının HES üzerinden Seydikemer köylerine ulaştırıldığını aktardı.

Köylüler, kendilerine tahsis edilecek olan 90 litre/saniye suyun bin 570 dönüm alana yetmeyeceğini belirtti. Ertaş, köylülerin nöbet alanından çıkmasını talep etti. Köylüler, 90 litre/saniye teklifini; sulanacak alanlarına yetmeyeceği gerekçesiyle reddetti ve Ertaş, alandan ayrıldı. Akşam saatlerinde jandarma ekiplerinin koruması altında iş makineleri Akçay içine girerek suyun yönünü değiştirme çalışmasına başladı. Çalışmaya engel olmak isteyen köylülere jandarma ekipleri müdahale etti. Alandaki çocuklar da jandarma müdahalesine maruz kaldı. Köylülerden 7 kişi ters kelepçe gözaltına alındı. Darbedilen köylülerden birinde kafasında açılma olduğu öğrenildi. Müdahale sırasında iki kişi ise fenalaştı. BirGün’e konuşan Söğütlü Mahallesi sakinlerinden biri, “Bizi suyumuzdan ediyorlar. Tek su kaynağımızı HES’e tahsis etmek istiyorlar. Bizim geçimimiz tarım, bu su giderse biz ne yapacağız? Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi. Yurttaşlar, ellerinde kalan tek su kaynağına el koymak isteyen şirketlere karşı eylemlerini sürdüreceklerini ifade etti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Muğla Valiliği, olayın ardından açıklama yayınladı. Konunun HES ile ilgisi olmadığını öne süren valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bu süreçte, Bozluca su kaynağına vatandaşlar tarafından yapılan müdahale nedeniyle Seydikemer Kaymakamlığı tarafından 3091 Sayılı Kanun kapsamında yasal işlem başlatılmıştır. 9 Ağustos 2024 tarihinde DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından suyun mahalleler arasında tahsis edilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sırasında bazı kişilerce su miktarının artırılması talep edilmiştir. Yapılan tüm uyarılara rağmen eylemlerine devam eden, saldırı ve mukavemet gösteren kişilerle ilgili adli ve idari işlem başlatılmıştır. DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar, HES ile ilgili olmayıp sadece tarımsal sulama amaçlı kullanılan kaynağın adil dağıtımını sağlamayı amaçlamaktadır.”