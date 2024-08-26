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Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören teknik direktör Sven-Goran Eriksson, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Spor
  • 26.08.2024 15:43
  • Giriş: 26.08.2024 15:43
  • Güncelleme: 26.08.2024 15:46
Kaynak: Haber Merkezi
Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti

Teknik direktör Sven-Goran Eriksson, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Eriksson, bu yılın başında kansere yakalandığını açıklamıştı.

Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik direktör İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler milli takımlarını da çalıştırmıştı.

Son olarak Aralık 2022'de İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük görevine başlayan Eriksonn, Şubat 2023'te sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

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