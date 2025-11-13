Swatch grevi dördüncü gününde: İşçiler yüzde 30 zam ve yüzde 3 refah payı istiyor

Swatch Group Türkiye işçilerinin grevi dördüncü gününde.

Türk-İş’e bağlı Koop-İş Sendikası üyesi çalışanlar toplu iş sözleşmesi sürecinde anlaşma sağlanamaması greve başladı.

İşçilerin, yüzde 30 zam ve yüzde 3 refah payı ile sosyal haklarda iyileştirme talebi bulunuyor.

Swatch Group Türkiye işçileri taleplerini dile getirmek için 16 mağaza ve firma genel merkezinde başlattıkları grev sürdürüyor.

Sendika.org'un aktardığına göre sendikagörüşmelerde yalnızca ücret artışının değil; sözleşme süresi, disiplin kurulunun yapısı, kıdem teşvik primi, ikramiye ve sosyal yardımlar gibi birçok konunun ele alındığını aktardı.

Sendikadan yapılan açıklaöada işverenin sunduğu tekliflerin çalışanların beklentilerinin hem idari hem mali açıdan oldukça geride kaldığını belirtildi.

Ayrıca işverenin, yetki sürecindeki itirazlar nedeniyle zaten geciken müzakerelerin ardından çalışanların geriye dönük ücret farklarını almalarını engellemek için toplu iş sözleşmesinin yürürlük tarihini 1 Temmuz 2025 olarak belirleme konusundaki ısrarcı olduğu ve sendika tarafından kabul edilmediği ifade edildi.

OFİS VE MAĞAZA ÇALIŞANLARI ARASINDA FARKLI HAKLAR

Ayrıca işçilerin, “eşit işe eşit ücret” talebine karşı işverenin; ofis çalışanlarına ikramiye ve sosyal yardım ödememesi, ofis ve mağaza çalışanları arasında farklı mali haklar teklif etmesi sendika tarafından adaletsiz ve ayrımcı olarak nitelendirildi.

Koop-İş Sendikası, Swatch yönetiminin sunduğu tekliflerin mevcut ekonomik koşullarla bağdaşmadığını ve sendikanın diğer işyerlerinde imzaladığı sözleşmelerin de oldukça altında kaldığını vurguladı.