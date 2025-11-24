Swatch işçileri 15 gündür grevde

HABER MERKEZİ

Swatch Group Türkiye’ye bağlı mağazalarda toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan grev 15. gününe girdi. Ülke genelinde 16 mağazada sürdürülen grev, Antalya’da da Swatch çalışanlarının mağaza önünde kurdukları grev alanında kararlılıkla devam ediyor.

Tez-Koop-İş üyesi işçiler, "Haklarımızı alana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" diyerek kararlılıklarını yineliyor. Grev sürecine ilişkin gazetemize konuşan Tez-Koop-İş Antalya Şube Başkanı Üzeyir Tankut, görüşmelerin tüm çabalara rağmen tıkanma noktasına geldiğini vurguladı.

"GÖRÜŞMELER SONUÇ GETİRMEDİ"

Tankut, süreci şöyle anlattı:

"Sendikamız ile Swatch Group arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri 60 günlük müzakere ve arabuluculuk sürecine rağmen sonuç getirmemiştir. Çalışanlar adına adil bir ücret artışı, refah payı, ikramiye, disiplin kurulunun yapısında düzenleme, kıdem zammı, sosyal yardımlarda iyileştirme ve uygulanmanın 1 Mart 2025’ten itibaren başlaması talep edilmiştir. Şirket ise gerçekleşen enflasyonun altında kalan bir ücret artışı ve sosyal haklar önererek sözleşmenin 1 Temmuz 2025’te yürürlüğe girmesini istemektedir."

10 Kasım 2025’te greve gidildiğini hatırlatan Tankut, "Türkiye genelindeki 16 mağazada grevimiz 15 gündür devam ediyor. Haklarımızı alana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: BirGün

SOL PARTİ’DEN DAYANIŞMA ZİYARETİ

Grev alanındaki işçilere sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin ve siyasi partilerin desteği sürüyor. Son olarak SOL Parti Antalya İl Örgütü, grevdeki Swatch işçilerini ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

SOL Parti İl Sözcüsü Aysel Aydın, ziyarette yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sendikal hakları ve insanca yaşam talebiyle direnişe geçen Swatch Group işçilerinin yanındayız. İşçi sınıfının kararlı mücadelesini selamlıyoruz. Swatch işçilerinin insanca yaşama ve emeğinin karşılığını tam olarak alma hedefini sonuna kadar destekliyoruz. Talepler karşılanıncaya dek bu onurlu direnişin takipçisi olacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz."