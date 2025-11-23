Swatch’ın saatlerinde zaman 'greve' ayarlı: İşçiler 14 gündür direnişte

Swatch işçilerinin grevine ilişkin konuşan KOOP-İŞ Ankara 2'Nolu Şube Başkanı Soner Berk, "Çocuklar yat kat istemiyorlar. Enflasyonun üzerinde bir ücret istiyorlar. Enflasyon üzerinde ücreti götürüp çoluğuna çocuğuna, okuluna, yemeğine, gıdasına verecekler, ev kirasına verecekler. Bunu bile kabul etmiyorlar. Bizim insanımızın Almanya’da, İsviçre’de, İngiltere’de çalışanlardan ne farkı var? Onlara verdiklerinin dörtte birini vermiyorlar" ifadelerini kullandı.

Grevdeki bir Swatch işçisi ise "Diğer ülkelerdeki Swatch saatlerinin fiyatlarıyla ülkemizde bulunan Swatch saatlerinin fiyatları hemen hemen neredeyse aynı. Ama alınan maaşlar ve yan haklara baktığımız zaman ne yazık ki çok çok gerisinde kalıyoruz" dedi.

Toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamadığı için Türk-İş’e bağlı Koop-İş Sendikası’na üye çalışanlar, Swatch Group Türkiye’ye ait 15 mağazada 14 gündür grevlerini sürdürüyor.

"VERDİĞİMİZ TEKLİFLERİN YARISINI BİLE KABUL ETMEDİLER"

KOOP-İŞ Ankara 2'Nolu Şube Başkanı Soner Berk, Swatch işçilerinin greve giden sürecini Ankara'da grevin sürdüğü alışveriş merkezi içindeki mağazanın önünde açıklamalarda bulundu.

Berk, şöyle konuştu:

"Bizim yetki sürecimiz 2024 Ocak ayında başladı. Arkadaşlarımız sendikamıza üye olduktan, yetki aldıktan sonra işveren yetkiye itiraz etti. Yani bu süreci uzatmak istedi. Sonuç alamayınca da bu sefer bu seneye geldik. Dediler ki '2025 1 Temmuz’dan o zaman tarihi alalım. Geçmişi unutalım' yani 1,5 senelik emeklerini vermeyelim dediler. Biz de bunu kabul etmedik. Tekrar yine oturduk masaya ama bu sefer de enflasyonun altında ücret teklif ettiler. Sonra sosyal haklarını, ikramiyelerini... Verdiğimiz tekliflerin yarısını bile kabul etmediler. Çok düşük; yani insan onuruna yakışır bir ücret istedik sadece enflasyon üzerinde. Çalışma düzenleri sıkıntılı, devamlı çalışıyorlar. Burada bir düzenleme istedik ama kabul etmediler. Sonuna kadar da arkadaşlarımızın yanındayız. Talepler, insanoğluna yakışır bir talep. Çocuklar yat kat istemiyorlar. Enflasyonun üzerinde bir ücret istiyorlar. Enflasyon üzerinde ücreti götürüp çoluğuna çocuğuna, okuluna, yemeğine, gıdasına verecekler, ev kirasına verecekler. Bunu bile kabul etmiyorlar. Bizim insanımızın Almanya’da, İsviçre’de, İngiltere’de çalışanlardan ne farkı var? Onlara verdiklerinin dörtte birini vermiyorlar. Biz de üzülüyoruz. Biz bu markanın ne kadar ünlü bir marka olduğunu biliyoruz. Değer kaybetmemeleri için masaya çağırıyoruz. Yani diyaloğa çağırıyoruz. Gelsinler anlaşalım, konuşalım. Sadece insan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz."

"İSTEDİĞİMİZ ENFLASYON VERİLERİNE DAYANAN BİR ZAM ORANI"

Greve çıkan bir Swatch işçisi ise "Türkiye’deki geçen ay Ekim 2025 verilerine baktığımız zaman piyasa oranı, enflasyon oranı yüzde 32,84. Aynı zamanda gıda ve alkolsüz içecekler enflasyon oranına baktığımız zaman da yüzde 36’lık bir enflasyon oranı gözümüze çarpıyor. Aynı zamanda açlık sınırı şu anda ülkemizde, yine geçen ay açıklanan verilere göre baktığımız zaman 28 bin 484 TL. Yoksulluk sınırı 95 bin TL’ye kadar uzanmış durumda. Yani biz sadece istediğimiz bu enflasyon verilerine dayanan, yakın bir zam oranı istiyoruz. Umarım istediklerimiz gerçekleşir diye tahmin ediyorum. Dünyayla karşılaştıracak olursam, diğer ülkelerdeki Swatch saatlerinin fiyatlarıyla ülkemizde bulunan Swatch saatlerinin fiyatları hemen hemen neredeyse aynı. Ama alınan maaşlar ve yan haklara baktığımız zaman ne yazık ki çok çok gerisinde kalıyoruz. Yani bunu absürt bir şekilde değerlendiriyorum. Biraz daha isteklerimize rasyonel şekilde yaklaşılmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Alışveriş merkezi içerisinde devam eden greve diğer çalışanların ve yurttaşların destek verdiğini belirten işçi, "Genellikle olumlu karşılıyorlar. Bize destek verdiklerini söylüyorlar. Biz de buradan bir karekod oluşturduk. Direkt karekod okutarak İsviçre’ye şikayetlerini, isteklerini, dileklerini iletebiliyorlar. Yani bu iletilen şikayetlerin, dileklerin de İsviçre’ye ulaşmış olabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

Grevdeki bir diğer işçi ise "Taleplerimiz çok net. Ülkemizin bulunduğu enflasyon koşullarında daha iyi maaşlar almak, daha iyi haklara sahip olmak, bunun yanı sıra daha iyi bir yaşam seviyesine ulaşmak için grevdeyiz. Markayı seviyoruz, burada çalışmayı çok seviyoruz. Ama, emeğimizin karşılığını alamadığımızı düşünüyoruz. 5 yaşında bir oğlum var. Bazı durumlar için ben onun hem geleceğini düşünmem gerekiyor hem de şu anki yaşam koşullarında kendimi de idare etmem gerekiyor, onu da idare etmem gerekiyor. Bunlarla alakalı bizim isteklerimiz aslında" dedi.