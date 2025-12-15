Sydney'deki silahlı saldırı: Hayatını kaybeden 15 kişi için plajdaki anıta çiçek bırakıldı

Avustralya'da Bondi Plajı'nda Yahudilere yönelik saldırıda yaşamını yitiren 15 kişi anıldı.

Vatandaşlar, saldırıda hayatını kaybedenleri anmak için Bondi Pavilion dışında oluşturulan anıta çiçek bıraktı.

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki Bondi Plajı'nda dün (14 Aralık Pazar) düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıda 2'si polis ve 1'i çocuk 38 kişi yaralandı.

NSW Başbakanı Chris Minns ise saldırıda hayatını kaybeden 15 kişinin yaşlarının 10 ile 87 arasında değiştiğini aktardı.

Şüphelilerden birinin öldüğü açıklanırken, yaralı diğer şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Avustralya Başbakanı Albanese, düzenlediği basın toplantısında, saldırının Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirtti.

Fotoğraf: AA

Albanese, polisin ve güvenlik güçlerinin konuyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü kaydetti.

İsrailli yetkililerin Avustralya'yı antisemitizm tehdidiyle yeterince ilgilenmemekle suçlamasına ilişkin soruya Albanese, "Bu tehdidi ciddiye aldık ve harekete geçmeye devam ettik" yanıtını verdi.

Albanese, güvenlik kurumlarının tavsiyelerine uygun şekilde özel önlemler aldıklarını ve almaya da devam edeceklerini belirtti.

NSW Sağlık Bakanı Ryan Park, ABC News'e verdiği demeçte, Sydney'de yerel saatle 18.47'de meydana gelen silahlı saldırıda biri çocuk 15 kişinin hayatını kaybettiğini, saldırganlardan birinin öldüğünü açıkladı.

Saldırıda 2'si polis ve 1'i çocuk 38 kişinin yaralandığını ifade eden Park, 4 çocuğun Sydney Çocuk Hastanesine sevk edildiğini duyurdu.

NSW Başbakanı Chris Minns, saldırının Sydney'deki Yahudi topluluğunu hedef almak üzere tasarlandığını aktardı.

Yürütülen soruşturmanın "karmaşık olduğunu ve yeni başladığını" söyleyen Minns, henüz tüm soruların cevabı olmadığını vurguladı.

NSW Komiseri Mal Lanyon ise "Üçüncü bir saldırgan olduğunu doğrulayamam ancak her yere didik didik bakacağız" diye konuştu.

Yaralı ve hayatını kaybedenlerin kimliğine ilişkin bilgi veremeyeceğini ancak detaylı soruşturma yürüteceklerini belirten Lanyon, saldırganların kullandığı silahların uzun namlulu olduğunu ancak bu konuda detayları henüz paylaşamayacaklarını söyledi.

Lanyon, saldırının ardından polisin, Bondi Plajı yakınlarındaki bir araçta "el yapımı bomba" olduğu düşünülen çok sayıda cisim tespit ettiğini ve bomba imha ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

ABC News'ün haberine göre, polis, bomba imha ekiplerinin tespit edilen patlayıcıları olay yerinden uzaklaştırdığını ve olay yerinin inceleme ekiplerine devredildiğini açıkladı.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ DOĞRULANMADI

Lanyon, sosyal medyada saldırganın kimliğine ilişkin paylaşımlardan haberdar olduklarını belirtse de bu konuda herhangi bir bilgi vermedi.

Lanyon, sükunet çağrısı yaparak, "İntikamın sırası değil" ifadesini kullandı.

ABC News'ün haberine göre, güvenlik güçlerinden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, şüphelilerden birinin Sydney kentinin güneybatısındaki Bonnyrigg bölgesinde yaşayan Naveed Akram olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Yetkili, polisin, Akram'ın evine baskın düzenlediğini ifade etti.

Silahlı saldırıya cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahını alan Ahmed el-Ahmed, Avustralya basınında gündem oldu.

SALDIRGAN BABA VE OĞUL ÇIKTI

Avustralya polisi, New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen 15 kişinin öldüğü silahlı saldırıda, saldırganların baba-oğul olduğunu açıkladı.

NSW Polis Komiseri Mal Lanyon, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile düzenlediği basın toplantısında saldırının detaylarına ilişkin açıklama yaptı.

Lanyon, kimlik tespitine yönelik incelemelerin tamamlandığını ve ek bir çalışmaya gerek görülmediğini belirtti.

Saldırganların 50 yaşındaki bir baba ile 24 yaşındaki oğlu olduğunu duyuran Lanyon, 24 yaşındaki oğlun hastanede tedavi altında ve sağlık durumunun kritik olduğunu, babanın ise öldüğünü bildirdi.

Lanyon, 50 yaşındaki babanın ruhsatlı silah sahibi olduğunu, kendisine ait ruhsatlı 6 silahın bulunduğunu ve olay yerinde de 6 silah ele geçirildiğini aktardı.