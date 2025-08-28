SYDV grevi yarın başlıyor

Koop-İş Sendikası ile İşveren Sendikası TÜHİS arasında bir süredir devam eden, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine 22 Ağustos 2025 günü alınan grev kararı yarın uygulanacak.

Ülke çapında 1003 vakıfta 10 bine yakın işçinin katılacağı grev açılışı, yarın saat 09:00’da Çankaya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Türk-İş ile Hükümet arasında imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü kapsamında Koop-İş Sendikası ve İşveren arasında sürdürülen sözleşme görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı.

Yaklaşık 10 bin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf (SYVD) işçisini ilgilendiren sözleşmede, işçilerin bağlı bulunduğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışanları bu dönem 600 bin kamu işçisinden ayırarak 2025 yılı için memurlara uygulanan zam oranının verilmesini teklif etti.

Bu gelişme üzerine Koop-İş Sendikası 22 Ağustos 2025 günü grev kararı aldı.