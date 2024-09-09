SYRIZA Merkez Komitesi, parti lideri Stefanos Kasselakis’i görevden aldı

SYRIZA’nın lideri Stefanos Kasselakis, partinin merkez komitesinde yapılan oylama sonucunda görevden alındı. “Güvensizlik önergesi”, partide bir süredir artan gerilimlerin doruk noktasına ulaştığı bir süreçte oylamaya sunuldu. Eski Başbakan Aleksis Çipras'a yakınlığıyla bilinen “87 Grubu”nun verdiği ve toplam 286 merkez komitesi üyesinin katıldığı oylamada 163 üye önerge lehine oy kullanırken, 120 üye karşı oy verdi ve 3 oy geçersiz sayıldı.

Bu karar ile Yunanistan'ın siyasi tarihinde bir ilk kez bir parti başkanı 'gensoru' benzeri bir süreçle görevinden uzaklaştırılmış oldu.

KASSELAKİS'İN GÖREVDEN ALINMASI VE TEPKİLERİ

SYRIZA’nın içinde bulunduğu kriz, Kasselakis’in liderlik koltuğuna oturmasından bu yana parti içinde derinleşen anlaşmazlıkların bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Kasselakis, 2023’te yapılan genel seçimlerde partinin ağır yenilgi almasının ardından liderliğe yükselmişti. Ancak bu süreçte Kasselakis'in hem kişisel tarzı hem de bazı politik yaklaşımları parti içinde ciddi eleştirilere yol açtı. Özellikle parti kadroları, Kasselakis’in otoriter bir tutum sergilediğini, parti ideolojisine tam olarak sadık olmadığını ve partiyi kişisel bir platforma dönüştürmeye çalıştığını öne sürüyor.

Güvensizlik oylamasının sonucunun ardından açıklama yapan Kasselakis, kendisini “özgürleşmiş” hissettiğini belirtti ve parti bürokrasisini eleştirdi. Özellikle gizli oylama yapılmasını hedef alan Kasselakis, açık oylama yapılmasını tercih ettiğini ifade etti.

NE OLACAK?

SYRIZA gelecek üç ay içinde olağanüstü bir kongre düzenleyecek ve bu süreçte yeni parti lideri belirlenecek. Mevcut durumda, eski Sağlık Bakanı Pavlos Polakis ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Nikos Farantouris gibi isimler liderlik yarışına katılmayı düşünüyor. Kasselakis ise yeni bir liderlik yarışına katılıp katılmayacağına dair henüz bir açıklama yapmadı. Kasselakis, önümüzdeki dönemde ne yapacağını ileride “halkla” paylaşacağını söyledi.

KASSELAKİS’İN LİDERLİĞİ VE TARTIŞMALI GEÇMİŞİ

Stefanos Kasselakis, parti liderliğine yükselmeden önce SYRIZA’ya hiçbir şekilde bağlı olmayan bir isimdi. Eski bir Goldman Sachs çalışanı ve Miami, Florida’da yaşayan bir gemi sahibi olan Kasselakis, 2023 yılında seçimlerde SYRIZA'nın aldığı ağır yenilgilerin ardından hızla dikkat çekti. Parti destekçileri, uzun süredir liderlik yapan Aleksis Çipras'ın istifasının ardından Kasselakis’i liderlik koltuğuna taşıdı. Ancak Kasselakis’in parti içindeki birçok figürle olan uyumsuzluğu ve özellikle işçi hakları konusundaki bazı liberal politikaları, tepki aldı.

Kasselakis’in liderliği altındaki SYRIZA, 2023 yılında yapılan iki seçimde de büyük yenilgiler aldı. Bu seçim yenilgileri, Kasselakis’in liderliği altındaki partinin popülerliğinin giderek azaldığını gösterdi.