SYRIZA'nın yeni başkanı Kaselakis görevi devraldı

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) yeni lideri Stefanos Kaselakis, görevi Aleksis Çipras'tan devraldı.

Kaselakis ve Çipras parlamentodaki özel ofiste bir araya geldi.

Çipras, dün yapılan ikinci tur başkanlık seçiminde birinci olarak parti liderliğini üstlenen Kaselakis'i tebrik etti.

Daha önce milletvekilliği veya bakanlık tecrübesi olmayan Kaselakis'i siyasetin zorlukları hakkında uyaran Çipras, "Yunan toplumu çok büyük zorluklar içinde. Birlik ve yoldaşlık ruhu içinde umut ve perspektif sağlamalıyız." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de Kaselakis'i arayarak tebrik etti. Miçotakis, SYRIZA'nın yeni liderini yakın zamanda görüşmeye davet etti.