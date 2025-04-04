Szymanski, Fenerbahçe'de ilk iki sezonunda "dalya" diyen ikinci futbolcu olacak

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Trabzonspor karşısında forma giymesi halinde sarı-lacivertli takımdaki 100. resmi maçına çıkacak.

Fenerbahçe'ye 2023-2024 sezonu başında transfer olan Szymanski, İsmail Kartal'ın vazgeçmediği isimlerden birisi olurken, bu sezon da Jose Mourinho'nun en fazla şans verdiği oyuncular arasında yer aldı.

İsmail Kartal'ın geçen sezon 55 maçta sahaya sürdüğü Sebastian Szymanski, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından da istikrarını korudu.

Sarı-lacivertli ekibin bu sezon oynadığı 47 resmi maçın 44'ünde forma giyen Polonyalı futbolcu, yalnızca 3 maçta sahaya çıkmadı.

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe tarihinde 100. resmi maçına en hızlı çıkan ikinci futbolcu olmaya hazırlanıyor.

Geçen hafta Sipay Bodrum FK karşısında Fenerbahçe formasını 100. kez giyen Sırp yıldız Dusan Tadic, kulüp tarihinde bu sayıya ikinci sezonunda ulaşan ilk futbolcu olmuştu.