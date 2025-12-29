Szymanski'ye Fransa'dan talip var

Fenerbahçe’de ara transfer dönemi yaklaşırken Sebastian Szymanski’nin durumu yakından takip ediliyor.

Fenerbahçe’de ara transfer döneminde takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında Sebastian Szymanski yer alıyor.

Sezon boyunca tribünlerden zaman zaman tepki alan Polonyalı orta saha oyuncusunun, iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılığa sıcak baktığı ifade ediliyor.

LYON'UN GÜNDEMİNDE

26 yaşındaki futbolcuya en ciddi ilginin Fransa’dan olduğu belirtilirken, Lyon’un Szymanski’nin durumunu izlediği öğrenildi. Fransız kulübünün, uygun bir bonservis bedeli oluşması halinde Fenerbahçe’ye resmi teklif yapmayı değerlendirdiği kaydedildi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 24 resmi maçta 1.086 dakika süre alan Szymanski, 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.