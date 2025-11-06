T.C. Kimlik Numarasına Göre TOKİ Başvuru Tarihleri | TOKİ 500 Bin Konut Başvuru Takvimi

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvuru süreci başlıyor. 2025 yılında dar gelirli vatandaşlar için büyük fırsat sunan proje kapsamında, başvuruların yoğunluğu nedeniyle T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ, ilk 5 gün boyunca kimlik numarasına göre başvuru alınacağını, sonrasında ise sistemin tüm vatandaşlara açılacağını duyurdu. Peki, TOKİ başvuru tarihleri ne zaman, kim hangi gün başvuru yapacak?

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURU TARİHLERİ

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurular, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Aralık 2025 Cuma günü sona erecek. TOKİ, başvuru sisteminin sağlıklı şekilde işlemesi için ilk 5 gün boyunca başvuru sırasını T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirledi.

T.C. Kimlik Numarasına Göre TOKİ Başvuru Takvimi

Gün Tarih Başvuru Hakkı Olanlar 1. Gün 10 Kasım 2025 Pazartesi T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar 2. Gün 11 Kasım 2025 Salı T.C. kimlik numarasının son rakamı 2 olan vatandaşlar 3. Gün 12 Kasım 2025 Çarşamba T.C. kimlik numarasının son rakamı 4 olan vatandaşlar 4. Gün 13 Kasım 2025 Perşembe T.C. kimlik numarasının son rakamı 6 olan vatandaşlar 5. Gün 14 Kasım 2025 Cuma T.C. kimlik numarasının son rakamı 8 olan vatandaşlar

15 Kasım 2025 itibarıyla başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak. Bu tarihten itibaren kimlik numarasının son rakamı fark etmeksizin herkes başvuru yapabilecek.

TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

TOKİ 500 bin konut projesine başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet veya Ziraat Bankası ile Halkbank şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Başvurular yalnızca belirtilen tarihler arasında kabul edilecek.

e-Devlet üzerinden başvurmak isteyen vatandaşlar “ TOKİ Başvuru ” sayfasına giriş yapacak.

” sayfasına giriş yapacak. Banka aracılığıyla başvuru yapmak isteyenler, kimlik belgesiyle birlikte Ziraat veya Halkbank şubesine başvurabilecek.

Başvuru sırasında belirtilen başvuru bedeli yatırılmalıdır.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurmak için bazı temel şartlar aranıyor:

T.C. vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Başvuru yapılan il sınırları içinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak veya il nüfusuna kayıtlı bulunmak,

Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları adına tapuda kayıtlı bağımsız konut sahibi olmamak,

Daha önce TOKİ’den konut satın almamış ve kredi kullanmamış olmak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERİYOR?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için başvurular 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Başvuru dönemi sonrasında noter huzurunda kura çekimleri yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ HAKKINDA

Proje kapsamında Türkiye genelinde düşük gelirli vatandaşlar için 500 bin yeni sosyal konut inşa edilecek. TOKİ tarafından yürütülecek projede, uygun ödeme koşullarıyla vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor. Peşinat ve taksit oranlarının da vatandaşların gelir durumuna göre esnek şekilde belirleneceği ifade ediliyor.

TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor?

Başvurular 10 Kasım 2025 tarihinde başlayacak.

TOKİ başvuruları ne zaman bitiyor?

Son başvuru tarihi 19 Aralık 2025 olarak belirlendi.

T.C. kimlik numarasına göre başvuru nasıl yapılacak?

İlk 5 gün boyunca kimlik numarasının son hanesine göre başvuru yapılabilecek. 15 Kasım’dan itibaren tüm vatandaşlar sisteme giriş yapabilecek.

Kimlik numarasının sonu 0 olanlar ne zaman başvuru yapacak?

0 ile biten T.C. kimlik numarasına sahip vatandaşlar 10 Kasım Pazartesi günü başvuru yapabilecek.

Başvurular nereden yapılacak?

Başvurular e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden yapılabilecek.

Kimler TOKİ’ye başvuru yapabilir?

T.C. vatandaşı olan, 18 yaşını doldurmuş, TOKİ’den daha önce konut satın almamış ve konut sahibi olmayan herkes başvuru yapabilir.