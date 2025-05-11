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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme

İstanbul'da İsrail'in Gazze yürüyüşü nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda sefer yapılamıyor.

Güncel
  • 11.05.2025 14:42
  • Giriş: 11.05.2025 14:42
  • Güncelleme: 11.05.2025 14:45
Kaynak: Haber Merkezi
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme
Fotoğraf: AA

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda sefer yapılamıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Beyazıt-Sultanahmet güzergahındaki yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda tramvay seferleri yeniden düzenlendi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları olarak gerçekleştiriliyor.

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