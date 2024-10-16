T24'e Sinan Ateş soruşturması: Savcı ilk duruşmada ceza istedi

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin bilirkişi raporunu haberleştirdiği için T24 muhabiri Asuman Aranca'ya açılan davada savcı, "haber verme sınırlarının aşıldığını" iddia etti. Aranca’nın "gizliliğin ihlali" suçlamasından cezalandırılmasını istedi.

MLSA'dan Eylem Sonbahar'ın haberine göre; gazeteci Asuman Aranca'nın, “Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş’in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş!” başlıklı haberi nedeniyle "gizliliğin ihlali” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Aranca'nın Ankara 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nin duruşma salonundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu da takip etti.

"YAPTIĞIM GAZETECİLİK FAALİYETİDİR"

Kimlik tespitinin ardından savunmasına başlayan Asuman Aranca, bilirkişi raporunun tanımadığı biri tarafından posta yoluyla kendisine iletildiğini söyleyerek, "Dosyanın tarafı değilim, özel olarak kısıtlama kararından haberim yoktu. Bana açılan soruşturmadan sonra kısıtlama kararı olduğunu öğrendim. Yaptığım gazetecilik faaliyetidir, suçlamaları kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

SAVCI İLK DURUŞMADA CEZA İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, ‘haberin yapılış tarzıyla kamu yararı içermediğini, bilirkişi raporunun içeriğinin açıklanmasıyla basın özgürlüğü ve haber verme sınırlarının aşıldığını’ iddia etti. Savcı, gazeteci Aranca'nın "gizliliğin ihlali" suçlamasından cezalandırılmasını talep etti.

Aranca, esas hakkındaki mütalaayı duymadığını ve savunma yapmak üzere süre verilmesini talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 11 Mart 2025, saat 10.50'ye erteledi.