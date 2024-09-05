T24 hack’lendi: “Erdoğan gönderdiğiniz Bitcoin’in 2 katını veriyor”

T24'e sızan hackerlar, gece saatlerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bitcoin dağıttığını öne süren bir korsan yazı yayımlandı.

T24 yazarı Hasan Cemal imzasıyla yayımlanan yazıda, "Recep Tayyip Erdoğan şimdi önümüzdeki 24 saat boyunca bitcoin veriyor!" başlığı kullanıldı.

Yazıda, "Recep Tayyip Erdoğan şimdi önümüzdeki 24 saat boyunca bitcoin veriyor 1000 tl’den 1.000.000 tl’ye kadar gönderdiğiniz miktar iki katına çıkacak! adres başına yalnızca bir kez" ifadeleri yer aldı.

Yazısının sonunda bitcoin adresi de verildi.

Söz konusu yazısı, bir süre sonra silindi.

T24'TEN AÇIKLAMA

T24, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "5 Eylül 2024 Perşembe sabahı, T24 editör paneline sızan hackerlar, yazarımız Hasan Cemal'in imzasıyla "Erdoğan gönderdiğiniz bitcoinin iki katını veriyor" şeklinde sahte bir metni yayına aldılar. Yayından kaldırılan sahte içerik nedeniyle güvenlik önlemlerinin kapsamlı bir incelemeye alındığını paylaşır, özür dileriz" ifadelerini kullandı.