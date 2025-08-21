T24 muhabiri Can Öztürk emniyette ifade verdi

Prof. Dr. Ahmet Akın'ın ''cinsel dönüşüm terapisi sırasında çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğuna'' yönelik iddialar üzerine yaptığı haber nedeniyle hakkında ''halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçundan soruşturma başlatılan T24 muhabiri Can Öztürk ifade verdi. Öztürk, ''Ben iki tarafın da iddialarını araştırarak ve her iki tarafa da söz hakkı vererek gazetecilik mesleğinin gereğini yerine getirdim'' dedi.

''Cinsel dönüşüm terapisi sırasında çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunduğuna'' yönelik iddialar nedeniyle çalıştığı üniversiteden uzaklaştırılan Prof. Dr. Ahmet Akın, hakkında yapılan haberlere karşı suç duyurusunda bulundu. ''Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçundan soruşturma başlatılan T24 muhabiri Can Öztürk, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifade verdi. Öztürk, ifadesinde şunları söyledi:

"KENDİSİ İDDİALARI NE KABUL ETTİ NE RET ETTİ"

''Bahse konu haber ile ilgili ismini gizli tutmak istediğim bir haber kaynağımdan bilgi aldım. Bu bilgi Ahmet Akın'ın İstanbul Medeniyet Üversitesi kampüsünde öğrencileri taciz ettiği yönündeydi. Ben de iddiaların asıl sahibi olan kişi ile yüz yüze görüştüm. Bunun üzerine bu kişiden aldığım bilgilerle başka kişilerinde bu iddialara sahip olduğunu duydum. Daha sonra bu haberi paylaşmadan önce Ahmet Akın'a da ulaşarak onun da bu konu ile ilgili bilgilerini almak istedim. Kendisiyle yaklaşık 1.5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi iddiaları ne kabul etti ne ret etti. Konuştuğum kişilerin akıl sağlığının yerinde olmadığını dile getirdi.

Ben de kendi ifadelerini birebir haberimde yer verdim. Ahmet Akın ile yaptığımız telefon görüşmesinde kendisine bu konu ile ilgili bir haber yapacağımı T24'te çalışan bir muhabir olduğumu ilettiğimde kendisi 'söylediklerimi çarpıtmadan paylaşabilirsin' dedi. Ayrıca yaptığım telefon görüşmesinde gazetecilik etiği gereği konuşanları yanlış aktarmamak adına sesli kayıt aldığımı kendisine bu konuşmaya başladığımda söyledim. Kendisi de buna rıza gösterdi. Ben de Ahmet Akın'ın açıklamalarına genişçe yer verdim. Bu haber paylaşımında herhangi bir eksik veya yanlış bir bilgi paylaşım söz konusu değildir. Ben iki tarafın da iddialarını araştırarak ve her iki tarafa da söz hakkı vererek gazetecilik mesleğinin gereğini yerine getirdim. Bana söylenenlere herhangi bir ekleme çıkarma yapmadım. Benim halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma gibi bir amacım söz konusu dahi olamaz.''