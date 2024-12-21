T24 ve gazeteci Seyhan Avşar hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 haber sitesinde yer alan, "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye’de öldürüldü" başlıklı haber ve gazeteci Seyhan Avşar'ın sosyal medya paylaşımı üzerine "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama şöyle:

"20/12/2024 tarihinde T24 isimli haber sitesinde “Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye’de öldürüldü” başlıklı haber ve Seyhan Avşar isim şahıs tarafından 21/12/2024 tarihinde Twitter sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda PKK terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle haklarında kayıt bulunan örgüt mensupları (ayrıntısı aşağıda verilmiştir) Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri şekilde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır.

Gelişmelerden bilgi verilecektir. "