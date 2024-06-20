"Taban fiyat 150 liranın aşağısında olmamalı"

Ekonomi Servisi

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, fındık üreticilerinin sorunlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. AKP iktidarının yanlış tarım uygulamalarının ve özelleştirme politikalarının üreticiyi mağdur ettiğini belirten Gezmiş, taban fiyat açıklamaya hazırlanan hükümete emeğin ve alın terinin teslim edilmesi çağrısında bulundu.

CHP’nin emekle sermayenin karşı karşıya gelmesi durumunda emeğin yanında durmaya devam edeceğini belirten Gezmiş, "Dünyada fındığın yüzde 70’ini biz üretiyoruz ve 8 milyon yurttaşımız bu işten ekmek yiyor. Ancak parayı çok uluslular kazanıyor. Yani cefasını gariban Karadeniz çiftçisi çekiyor, sefasını sermayeye hizmet eden fındık şirketleri sürüyor. Çok uluslu şirketlerin fiyatları baskılamak için rekolteyi yüksek gösterme oyunlarına ve emek sömürüsüne göz yummayacağız. Fındık üreticisi sahipsiz değildir, fındıkta 150 liradan aşağı bir rakamı asla kabul etmeyeceğimizi ilan ediyoruz" dedi.