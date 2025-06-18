Taban iktidardan rahatsız

19 Mart operasyonlarına tepki amacıyla her hafta başka bir kentte eylem gerçekleştiren CHP, eylemlerin ardından kentin nabzını da ölçüyor. Oy dağılımı itibarıyla “AKP’nin kaleleri” olarak nitelendirilen kentlerdeki CHP oyunun, eylemlerin ardından arttığını kaydeden CHP kaynakları, seçmenlerin Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirilerinin de odak anket yöntemiyle görüldüğünü ifade ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat, Bayburt, Konya gibi kentlerdeki seçmenin güncel konulardaki görüşleriyle ilgili ölçümler yapılıyor. Eylemlerin ardından kentin nabzını tutan CHP’liler, AKP ve MHP seçmeniyle de yüz yüze temas kuruyor. CHP’nin, “Hukuksuzluklara tepki” olarak gerçekleştirdiği eylemler için CHP lideri Özgür Özel’in, “Artık kale siyaseti bitti” sözleri doğrultusunda ağırlıklı olarak AKP’nin oyunun yüksek olduğu kentler seçiliyor.

CHP kaynaklarına göre, eylemler ile yalnızca, “Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim” talepleri dile getirilmiyor, Cumhur İttifakı’nın kararsız seçmenine de ulaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, mitinglerden günler önce milletvekilleri, kentlere gidiyor. CHP heyeti, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra kent esnafını da ziyaret ediyor. Görüşmelerden alınan notlar, CHP Genel Merkezi’ne iletiliyor. Mitingin ardından ise saha analizleri gerçekleştiriliyor. Analiz için “Odak Anket” yöntemi de kullanılıyor. Bu kapsamda katılımcılara, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasını nasıl buldunuz?” ve “Özel’in hangi söylemlerini beğendiniz ya da beğenmediniz” soruları yöneltiliyor. Odak anketin yanı sıra AKP ve MHP’ye oy veren seçmenin görüşleri de kayda geçiriliyor. Cumhur İttifakı seçmenine, “Partinizde neleri eleştiriyorsunuz?” sorusu soruluyor. CHP kaynaklarına göre, MHP seçmeni yeni çözüm sürecine tepki gösteriyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan’a yönelik, “Kurucu Önder” ifadesinin MHP seçmenince eleştirildiği ifade ediliyor.