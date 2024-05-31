Taban maaş için mücadele

Emek Servisi

Özel sektörde çalışan öğretmenler, taban maaşın Öğretmen Meslek Kanunu (ÖMK) ile güvence altına alınması için mücadele ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde oturma eylemi yaparken gözaltına alınan öğretmenler, serbest bırakıldıktan sonra Meclis Parkı'nda eylemlerini sürdürüyor. Öğretmen Sendikası Genel Başkanı Edebali, "Taban maaş hakkımız için mücadelemiz sürecek" dedi.

"Eğitim Nöbeti" eylemleri kapsamında yurdun dört bir yanında eylemler yapan öğretmenler, TBMM Çankaya kapısındaki Meclis Parkı'nda 5 gündür özlük haklarının düzeltilmesi için mücadele ediyor. Öğretmenler önceki gün MEB önünde oturma eylemi yaptı. Akşam saatlerinde bakanlık önüne gelen güvenlik güçleri, oturma eylemi yapan Özel Öğretmen Sendikası üyesi 11 öğretmeni ve eyleme destek için bölgeye giden Emek Partisi Ankara İl Başkanı Rüstem Kahraman'ı gözaltına alındı. Gözaltılara tepki gösteren sendika, "Patronların sırtını sıvazlayan Yusuf Tekin, kendi öğretmenlerinin gözaltına alınışını tercih etti" açıklaması yaptı. Gece saatlerinde serbest bırakılan öğretmenler, Meclis Parkı'nda devam eden "Eğitim Nöbeti"ne katıldı. Sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri dün öğretmenlere destek ziyaretinde bulundu.

Öğretmen Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, farklı kolej ve kurslarda öğretmenlik yapan eğitimcilerin düşük ücretli ve süreli sözleşmelerle çalıştırıldıklarını, bu sözleşmelerin genellikle 10 aylık sözleşmeler olduğunu ve bu durumda iki ay işsiz kaldıklarını belirtti. Edebali, “ÖMK öğretmenlerin sorumluluklarını, çalışma koşullarını belirleyen TBMM Eğitim Komisyonu’nda görüşülerek oylanan ve onaylanan bir kanun. Önceki ÖMK Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmediği için şu an yenisi hazırlanıyor. Biz bu kanunda özel kurumlarında çalışan öğretmenlerin yok sayılmasına karşı çıkıyor ve en başta kamuya denk bir ücretin güvencesi olan taban maaş hakkının geri getirilmesini istiyoruz” dedi. Başlattıkları nöbetin geri dönüşünün olmadığını belirten Edebali, "Geri dönüşü olmayan, vazgeçmeyeceğimiz bir süreç olarak taban maaş hakkımız için mücadelemiz sürecek" diye konuştu.