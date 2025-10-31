Tabanca ile vurulan sahipsiz köpek öldü

Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-HATAY’ın Kırıkhan ilçesinde sahipsiz köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Karataş mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda gezen sahipsiz bir köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabanca ile vuruldu. Silah sesini duyan çevredekiler, köpeği yerde hareketsiz halde buldu. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede köpeğin öldüğü belirlendi. Jandarma, köpeği öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI