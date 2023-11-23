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Tabancalar ele geçirildi: 2 kişiye işlem yapıldı

Ajans Haberleri
  • 23.11.2023 12:10
  • Giriş: 23.11.2023 12:10
  • Güncelleme: 23.11.2023 12:11
Kaynak: İHA
Tabancalar ele geçirildi: 2 kişiye işlem yapıldı

Tekirdağ’da Jandarma, ruhsatsız ve kurusıkı olmak üzere 2 tabanca ele geçirerek 2 kişi hakkında işlem yaptı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Hayrabolu ilçesinde 2 adreste yapılan aramada, markası ve seri numarası tespit edilemeyen 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Çorlu ilçesinde yapılan yol emniyet ve kontrol uygulamasında araçta yapılan aramada; 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 17 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi.

Şüpheli A.Y. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. 

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