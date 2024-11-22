Tabancasını temizlerken bir çocuğu vuran görev başındaki polis, içkili çıktı

Aksaray'da temizlediği sırada tabancanın ateş alması sonucu bir çocuğu vuran polisin içkili olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan polis, açığa alınırken ağır yaralanan çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.

19 Kasım 2024 tarihinde Büyük Bölcek Mahallesi Polis Lojmanları önünde yaşanan olay, edinilen bilgiye göre şöyle gerçekleşti; polis lojmanlarında koruma görevlisi olan G.Ö., görev başında bahçedeki güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi.

Temizlediği esnada tabanca ateş alırken, kurşun sokakta oynayan 8 yaşındaki E.C.D. isimli çocuğa isabet etti.

Ağır yaralanan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Gözaltına alınan polis, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, burada yapılan tetkiklerde içkili olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğünün inceleme yaptığı, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının da tahkikat başlattığı olayla ilgili polis, açığa alındı.