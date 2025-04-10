Tabandaki ittifak oyunlarını bozdu

Politika Servisi

İktidarının ömrünü uzatmak adına tüm kozları masaya süren Saray yönetimi bir türlü istediği sonucu alamıyor. Erdoğan karşıtı cephe, iktidarın kurduğu oyunlara, muhalefeti bölme çabalarına, yargı sopasıyla topluma verdiği gözdağına rağmen dağılmıyor. Yumuşama, çözüm, dış politikada anlatılan kahramanlık hikayeleri, muhalefete yönelik yolsuzluk ve terör yaftalarının hiçbiri toplumu ikna etmiyor.

19 Mart darbesiyle başlayan gözaltılar, tutuklamalar, sanatçılara yönelik baskılar, gençlerin cezaevine atılması, boykot çağrılarına dönük tehditler halkı sindirmediği gibi daha fazla mücadeleye sevk etti. Toplumun bir araya gelmesi zor görünen kesimleri rejimin tüm bu baskılarına, hukuksuzluklarına, halkı yoksulluğa mahkum eden politikalarına, gerici kuşatmasına karşı birlik oldu. Öğrenciler, işçiler, işsizler, kadınlar, emekliler kısaca tüm toplum iktidara karşı kendiliğinden tabanda en geniş ittifakı kurdu.

EN ÖNEMLİ SORUN AÇIK ARA EKONOMİ

Saray yönetiminin “çözüm” süreciyle devam eden muhalefeti bölme hamlesi de bölge halkını ikna edemedi. Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin bölge illerinde yaptığı son araştırma, toplum İmralı’nın çağrısını olumlu bulsa da iktidarın “kent uzlaşısı” üzerinden muhalefeti hedef almasının sürece olumsuz etki edeceğini, ülkede düşünce ve ifade özgürlüğü, adalet gibi kavramların olmadığını söylüyor. 22-26 Mart 2025 tarihinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan 16 kentte, bin 509 kişiyle gündeme ve seçmen davranışlarına ilişkin gerçekleşen araştırmada katılımcılara “Ülkenin en önemli sorunu nedir?” Sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 62,3’ü “ekonomik kriz ve işsizlik” derken “Kürt sorunu” diyenlerin oranı yüzde 23 olarak gerçekleşti.

Araştırmada katılımcılara “PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısını nasıl buldukları” sorusu da yöneltildi. Bu çağrıyı katılımcıların yüzde 54,6’sı olumlu bulduğunu yüzde 14’ü olumsuz bulduğunu, yüzde 18’i ise metnin içeriğini bilmediğini söyledi. CHP ile DEM Parti’nin İstanbul’da “kent uzlaşısı” yapmasının ardından İBB’ye dönük gözaltı ve tutuklamalar gündemdeki yerini korurken katılımcılara “kent uzlaşısı” da soruldu. “Halkların Demokratik Kongresi ve Kent Uzlaşısı Gerekçesiyle Yapılan Operasyonların Yürütülmekte Olan Barış Sürecini Nasıl Etkileyeceğini Düşünüyorsunuz? Sorusuna görüşmecilerin sadece yüzde 10,5’i “Olumlu” etkileyeceğini, toplamda yüzde 59,6’sının ise “Olumsuz” etkileyeceğini düşündüğü görüldü.

OPERASYONLAR YANLIŞ BULUNUYOR

Ayrıca araştırma grubunun toplamda yüzde 75,8’i, “Türkiye’de Düşünce, İfade ve Basın Özgürlüğü Düzeyinin” kötü olduğunu, adalet sistemine güven düzeyinin ise yalnızca yüzde 6’da kaldığı, yüzde 74’ün adalet sistemine güvenmediği, yüzde 8’in ise kısmen güvendiği ortaya çıktı. Araştırma grubuna yöneltilen ve gündeme dair olan bir diğer önemli soru “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Alt Kademe Belediyelere Yönelik Operasyonları Nasıl Değerlendiriyorsunuz?” sorusu oldu. Bu soruya görüşmecilerin toplamda yüzde 60’ı “Olumsuz” değerlendirdiğini bildirirken, yüzde 11,2’si “Olumlu” değerlendirdiğini bildirdi.

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KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK

Ank-Ar Araştırma katılımcılara “Yarın Milletvekili Olsa Hangi Partiye Oy Verirsiniz” sorusunu yönetti. CHP’nin AKP’ye 7 puan fark attığı görüldü. Araştırmaya göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP 33,7; AKP 26,7; dem Parti 9,9; MHP 7,7; Zafer 6,4; İYİ Parti 5; YRP 4,2 oy aldı. Araştırmayı sosyal medya hesabından paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Korkunun ecele faydası yok” dedi.