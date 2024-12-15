Tabanı konsolide edemezler

CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, gazeteciler ile bir araya geldi.

Gazetecilerin Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili sorularını yanıtlayan Bağcıoğlu, iktidarın Suriye’deki gelişmelerin ardından, “Tabanı konsolide” çabasına giriştiğini belirterek, “AKP, reel politikte uzun vadede istediği desteği alamayacak” dedi.

CHP’li Bağcıoğlu, Suriye’de 27 Kasım’da başlayan ve HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların Şam’a girmesiyle sonuçlanan gelişmeleri değerlendirdi. Bağcıoğlu, Suriye’deki gelişmelerin ardından AKP’nin iç siyasette yaratmaya çalıştığı başarı öyküsüne yönelik de yorumlarda bulundu.

GÜVEN ORTAMI

Suriye’de kısa vadede kaynakların paylaşımı sorunu yaşanabileceğinin altını çizen Bağcıoğlu, “Toplam 2,5 milyar metreküplük petrol rezervi YPG’nin kontrolünde. Kasa boşaltıldı. AB ya da BM liderliğinde bir kampanya başlatılması gerekiyor” diye konuştu. Mevcut durumda esas olanın, Suriye’de huzur ve güven ortamının sağlanması olduğunun altını çizen Bağcıoğlu, “Azınlıklara, Arap Alevilerine ya da gayrimüslimlere yönelik saldırılarının durdurulması gerekiyor. 1 Mart 2025’ten sonra da Suriye’deki bütün bileşenlerin birleştiği, tüm görüşlerin yansıtıldığı bir yönetimin göreve gelmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. AKP’nin iç siyasette yaratmaya çalıştığı başarı öyküsüyle ilgili de konuşan Bağcıoğlu, iktidarın gelişmelerden siyasi kazanç sağlamasının mümkün olmadığını kaydetti. AKP’nin 2011 yılındaki politikalar ile olayların bu noktaya gelmesine önayak olduğunu savunan Bağcıoğlu, “Esad’ın diktatörlüğü tartışılır. Ancak 2011 yılına kadar birlikte tatillere gidilen, ‘Kardeşim’ denilen kişinin yönetimine başkaldırıya destek verdiler. Türkiye 283 şehit verdi. Önemli olan Suriye’nin iç işlerine karışmamaktı, bu sağlanamadı” görüşlerini paylaştı. AKP’nin tabanını konsolide etmek için “Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde, Hatay Kalesi’ne Türk Bayrağı asılması görüntüleri” ile “Emevi Camii’nde Cuma namazı” görüntülerini paylaşmasını da eleştiren Bağcıoğlu, şunları dile getirdi:

“Hakan Fidan Emevi Camii’nden görüntü paylaşıyor. Siz hiç CIA Başkanı’nın görüyor musunuz böyle bir pozisyonda? MİT Başkanı ne arıyor orada? Türkiye bölgede yaşananlardan istifade etmeye çalışıyor iç siyasette. Ancak olayın asıl kazançlısı İsrail. Kuzeyinde Lübnan, Hizbullah pasivize edilmiş durumda. Batı’da Gazze’yi insansız hale getirdi. Batı Şeria’da operasyonlarla kendine karşı grupların belini kırdı, Suriye’de de silahsızlandırıldı.”

Bağcıoğlu, Türkiye’nin milli güvenliği açısından önüne koyması gereken hedefleri ise şöyle sıraladı:

• Suriye’nin toprak bütünlüğü siyasi birliği, devlet egemenliğinin hâkim kılınması ve kamu düzeninin sağlanması.

• Merkezi yönetim emrindeki silahlı kuvvetler tarafından hudutların korunması.

• Türkiye’ye yönelik Suriye kaynaklı hiçbir tehdide izin verilmemesi.

• Suriye’de konuşlu askeri birliklerimizin bekası ve emniyetinin sağlanması.

• Türkiye’ye yönelik yeni düzensiz göç akımlarının engellenmesi ve Türkiye’de bulunan düzensiz göçmenlerin teşvik edilerek bir program dahilinde Suriye’ye geri gönderilmesi.