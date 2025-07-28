Tabela asıldı: Fenerbahçe'nin stadyumunun yeni adı resmiyet kazandı

Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı stadyumun ismi resmen değiştirildi.

Stadyumun yeni ismini taşıyan 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ tabelası stadyuma yerleştirildi.

Sarı-lacivertli kulüp, stadyumun yeni adıyla ev sahipliği yapacağı ilk maçın duyurusunu da sosyal medya hesabından yaptı.

Fenerbahçe, 30 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da Chobani Stadyumu'nda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşılaşacak.

10 YILLIK ANLAŞMA

Stadyum isim sponsorluğu anlaşmasının 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık olacak. Sarı-lacivertli kulüp her sezon için 10 milyon euro sponsorluk geliri elde ededek. Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğundan ise bu sezon için 4 milyon euro gelir elde edecek.