Tabela asıldı: Fenerbahçe'nin stadyumunun yeni adı resmiyet kazandı
Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı stadyumun yeni ismi 10 yıl boyunca 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ olacak. Stadyumun yeni adını taşıyan tabela stat girişine asıldı.
Fenerbahçe'nin maçlarını oynadığı stadyumun ismi resmen değiştirildi.
Stadyumun yeni ismini taşıyan 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ tabelası stadyuma yerleştirildi.
Sarı-lacivertli kulüp, stadyumun yeni adıyla ev sahipliği yapacağı ilk maçın duyurusunu da sosyal medya hesabından yaptı.
Fenerbahçe, 30 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da Chobani Stadyumu'nda İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşılaşacak.
10 YILLIK ANLAŞMA
Stadyum isim sponsorluğu anlaşmasının 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık olacak. Sarı-lacivertli kulüp her sezon için 10 milyon euro sponsorluk geliri elde ededek. Fenerbahçe, forma göğüs sponsorluğundan ise bu sezon için 4 milyon euro gelir elde edecek.