Brent petrol fiyatlarında dalgalanma ve küresel çapta yaşanan gelişmeler benzin, motorin ve otogaz fiyatların da da değişkenliğe neden oluyor. Bu kapsamda yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 22 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Güncel
  • 26.08.2025 09:15
  • Giriş: 26.08.2025 09:15
  • Güncelleme: 26.08.2025 09:27
Kaynak: Haber Merkezi
Tabela değişiyor: Benzine zam geliyor
Fotoğraf: AA

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmlar ve Ortadoğu'da yaşanan gerilimlerle benzinmotorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, benzinin litre fiyatına zam bekleniyor.

Benzinin litresine yarından itibaren geçerli olması beklenen zammın 1 lira 22 kuruş olması bekleniyor.

Motorin ve LPG'ye ise zam beklenmiyor.

İstanbul

Benzinin litresi: 51.63 TL,

Motorinin litresi: 52.15 TL,

LPG'nin litresi: 26.51 TL

Ankara

Benzinin litresi: 52.41 TL,

Motorinin litresi: 53.09 TL,

LPG'nin litresi: 26.40 TL.

