Tabela değişiyor: Benzine zam geliyor
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma ve küresel çapta yaşanan gelişmeler benzin, motorin ve otogaz fiyatların da da değişkenliğe neden oluyor. Bu kapsamda yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 22 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmlar ve Ortadoğu'da yaşanan gerilimlerle benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.
NTV'de yer alan habere göre, benzinin litre fiyatına zam bekleniyor.
Benzinin litresine yarından itibaren geçerli olması beklenen zammın 1 lira 22 kuruş olması bekleniyor.
Motorin ve LPG'ye ise zam beklenmiyor.
İstanbul
Benzinin litresi: 51.63 TL,
Motorinin litresi: 52.15 TL,
LPG'nin litresi: 26.51 TL
Ankara
Benzinin litresi: 52.41 TL,
Motorinin litresi: 53.09 TL,
LPG'nin litresi: 26.40 TL.