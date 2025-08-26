Tabela değişiyor: Benzine zam geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmlar ve Ortadoğu'da yaşanan gerilimlerle benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre, benzinin litre fiyatına zam bekleniyor.

Benzinin litresine yarından itibaren geçerli olması beklenen zammın 1 lira 22 kuruş olması bekleniyor.

Motorin ve LPG'ye ise zam beklenmiyor.

İstanbul

Benzinin litresi: 51.63 TL,

Motorinin litresi: 52.15 TL,

LPG'nin litresi: 26.51 TL

Ankara

Benzinin litresi: 52.41 TL,

Motorinin litresi: 53.09 TL,

LPG'nin litresi: 26.40 TL.