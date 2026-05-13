Tabela değişiyor: Benzine zam geliyor

Küresel piyasalardaki istikrarsızlık ve döviz kurundaki durdurulamaz tırmanışın faturası bir kez daha ulaşım maliyetlerine kesiliyor.

Dövizdeki hareketlilik ve dünya genelindeki dalgalanmaların doğrudan yansıdığı akaryakıt istasyonlarında, bu gece itibarıyla tabela bir kez daha güncellenecek.

13 Mayıs 2026 Çarşamba günü itibarıyla geçerli olan mevcut fiyatlar, gelecek zamla birlikte tüketici için daha da ağırlaşacak.

Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaştığı bilgilere göre, benzin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk bir zam yansıması öngörülüyor.

BAZI İLLERDE GÜNCEL AKARYAKIT DURUMU

Zam öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’deki mevcut litre fiyatları şu şekilde listeleniyor:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin : 63.88 TL





: 67.39 TL LPG: 33.89 TL





İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin : 63.72 TL





: 67.23 TL LPG: 33.29 TL





ANKARA:

Benzin : 64.83 TL





: 68.49 TL LPG: 33.87 TL

İZMİR: