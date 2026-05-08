Tabela değişiyor: Motorin ve benzin fiyatlarında indirim

Akaryakıt piyasasında döviz kuru ve küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik, tabela değişimlerini de beraberinde getiriyor.

Benzine gelen indirimin ardından, motorin fiyatlarında da indirim bekleniyor.

Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 2,74 TL düzeyinde bir indirim gerçekleşti.

Ancak "eşel mobil" sistemi kapsamında bu indirimin bir kısmı vergi ayarlamasına gittiği için araç sahipleri pompa fiyatlarında 69 kuruşluk bir düşüş gördü.

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, motorin fiyatlarında bu gece yarısı itibarıyla 7,17 TL’lik bir indirim gündemde.

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre; indirimin ne kadarının vatandaşa yansıyacağı, eşel mobil sisteminin uygulanıp uygulanmayacağına bağlı.

Eşel Mobil devreye girerse indirimin %75'i ÖTV'ye aktarılacak ve pompa fiyatına sadece 1,79 TL indirim yansıyacak.

GÜNCEL FİYATLAR

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.79 TL

Motorin litre fiyatı: 71.77 TL

LPG litre fiyatı: 33.89 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 63.65 TL

Motorin litre fiyatı: 71.63 TL

LPG litre fiyatı: 33.29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 64.76 TL

Motorin litre fiyatı: 72.89 TL

LPG litre fiyatı: 33.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları