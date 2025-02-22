Tabela değişti: Motorine büyük zam geldi
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 45 kuruş zam geldi.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeyi sürdürüyor.
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruş zam geldi.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:
İstanbul
Motorin: 48.01 TL
Benzin: 46.43 TL
LPG: 27.59 TL
Ankara
Benzin: 446,97 TL
LPG: 27,49 TL
Motorin: 48,71 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.