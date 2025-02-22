Tabela değişti: Motorine büyük zam geldi

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik göstermeyi sürdürüyor.

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruş zam geldi.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre:

İstanbul

Motorin: 48.01 TL

Benzin: 46.43 TL

LPG: 27.59 TL

Ankara

Benzin: 446,97 TL

LPG: 27,49 TL

Motorin: 48,71 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.