Tabela değişti: Motorine dev zam geldi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarını sarsarken petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar yaşandı.

İran’ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı’na ilişkin risklerin artmasıyla Brent petrol dün 120 dolara yaklaşırken bugün 103 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

NTV'nin haberine göre; petrol fiyatlarındaki bu yükseliş ve oynaklık, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Bu kapsamda motorinin litre fiyatına 5,18 lira zam yapılırken, fiyatlar büyükşehirlerde 70 liranın üzerine çıktı

İstanbul’da motorin 71,10 liraya, Ankara’da 72,22 liraya, İzmir’de 72,50 liraya, Adana’da 73,06 liraya yükselirken Doğu illerinde litre fiyatı 73,90 lirayı buldu.

Artan akaryakıt maliyetlerinin özellikle taşımacılık ve lojistik sektöründe yeni fiyat artışlarını tetiklemesi bekleniyor.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.00 TL

Motorin: 71.10 TL

LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 61.86 TL

Motorin: 70.96 TL

LPG: 29.89 TL

Ankara:

Benzin: 62.97 TL

Motorin: 72.22 TL

LPG: 30.37 TL

İzmir:

Benzin: 63.25 TL

Motorin: 72.50 TL

LPG: 30.29 TL