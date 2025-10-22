Giriş / Abone Ol
Tabela değişti: Motorine indirim geldi

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatında 93 kuruş indirim geldi.

  • 22.10.2025 12:43
Fotoğraf: AA

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 93 kuruş indirim yapıldı.

İndirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul

Benzin litre fiyatı: 52.26 TL

Motorin litre fiyatı: 52.35 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53.08 TL

Motorin litre fiyatı: 53.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

