Tabela değişti: Motorine indirim geldi
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Motorinin litre fiyatında 93 kuruş indirim geldi.
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.
Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 93 kuruş indirim yapıldı.
İndirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul
Benzin litre fiyatı: 52.26 TL
Motorin litre fiyatı: 52.35 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 53.08 TL
Motorin litre fiyatı: 53.36 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL