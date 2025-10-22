Tabela değişti: Motorine indirim geldi

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 93 kuruş indirim yapıldı.

İndirimin ardından güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul

Benzin litre fiyatı: 52.26 TL

Motorin litre fiyatı: 52.35 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 53.08 TL

Motorin litre fiyatı: 53.36 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL