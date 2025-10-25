Tabela değişti: Motorine zam geldi

Akaryakıt fiyatları bu kez büyük zam haberi ile değişti. Haftanın başında gelen 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, akaryakıt ürünlerinden motorine cuma gece yarısından itibaren zam geldi.

Cumartesi yani bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,04 TL zam geldi.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile vergi düzenlemelerinin etkisiyle akaryakıt fiyatlarında sık sık değişiklik yaşanıyor.

Brent petrolde son zamanlarda sert düşüşler yaşanıyor. Geçtiğimi haftalarda varili 67-68 dolardan işlem gören Brent petrolde fiyatlar 60 dolara kadar geriledi.

Bu düşüş geçtiğimiz günlerde indirim olarak yansımıştı.

İNDİRİM YENİ GELMİŞTİ

Brent petrolde yaşanan düşüşün ardından motorine 22 Ekim'de indirim geldi. Motorinin litre fiyatına 1.30 lira indirim yapıldı.

Son yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatında 1 lira 24 kuruş, motorinde ise 1 lira 34 kuruşluk indirim gerçekleşmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Motorin: 55.31 TL/LT

55.31 TL/LT Benzin: 52.18 TL/LT

52.18 TL/LT LPG: 27.08 TL/LT

ANKARA

Motorin: 56.46 TL/LT

56.46 TL/LT Benzin : 53.17 TL/LT

: 53.17 TL/LT LPG: 27.60 TL/LT

İZMİR