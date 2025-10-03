Tabela değişti: Otogaza zam geldi
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma ve küresel çapta yaşanan gelişmeler benzin, motorin ve otogaz fiyatların da da değişkenliğe neden oluyor. Buna göre, gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarına 1,20 TL'lik zam geldi. Fiyat artışı tabelalara yansıdı.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.
İsrail-İran gerilimiyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zammını beraberinde getirdi.
Buna göre gece yarısından itibaren geçerliş olacak şekilde otogaz (LPG) fiyatlarına 1,20 TL'lik zam geldi.
Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi yaşanmadı.
Fiyatlar tabelalara yanısrken güncel tablo şöyle:
İSTANBUL
Benzin litre fiyatı: 53.29 TL
Motorin litre fiyatı: 54.48 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 54.13 TL
Motorin litre fiyatı: 55.48 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL