Tabela değişti: Otogaza zam geldi

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor.

İsrail-İran gerilimiyle yükselen petrol fiyatları, akaryakıt zammını beraberinde getirdi.

Buna göre gece yarısından itibaren geçerliş olacak şekilde otogaz (LPG) fiyatlarına 1,20 TL'lik zam geldi.

Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi yaşanmadı.

Fiyatlar tabelalara yanısrken güncel tablo şöyle:

İSTANBUL

Benzin litre fiyatı: 53.29 TL

Motorin litre fiyatı: 54.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 54.13 TL

Motorin litre fiyatı: 55.48 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL