Tabela değişti: Otogaza zam geldi
Akaryakıtta geçen haftaki indirimlerin etkisi kısa sürdü; dün LPG’ye 80 kuruş zam yapıldı. Son dönemde sık sık değişen fiyatlar, motorinde önce 62 TL’yi aşan seviyeleri, ardından gelen indirimlerle yaşanan geçici rahatlamayı yeniden tersine çevirdi. Zam sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG fiyatları yeniden yükseliş eğilimine girdi.
Akaryakıtta tabela dün yeniden değişti. Geçen hafta gelen indirimlerin sevinci kısa sürdü.
Halk TV'de yer alan habere göre, akaryakıtta tabela son dönemlerde sık sık değişiyor. Otogaza dün 80 kuruş zam geldi.
Akaryakıta tabela geçtiğimiz hafta değişmişti.
Son zamanlarda art arda gelen zamlarla birlikte litresi 60 TL'ye dayanan hatta bazı illerde 60 lirayı geçen motorin fiyatları, araç sahiplerini zorlamaya başlamıştı.
Fakat uluslararası piyasalarda Brent petrol varil fiyatlarında yaşanan gerileme ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ibreyi tersine çevirerek indirim getirmişti.
En son motorine gelen 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından 28 Kasım'da yine indirim gelmişti.
SON ZAMANLARDA GELEN ZAM VE İNDİRİMLER
Motorin grubuna 21 Kasım Cuma günü 1 lira 86 kuruş zam gelmişti.
Söz konusu fiyat artışı sonrası motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 62 liraya ulaştı.
25 Kasım'da motorine yapılan 2 lira 44 kuruşluk indirimin ardından, haftanın son işlem gününde bir düşüş daha tabelalara yansıdı.
Yapılan düzenlemeyle birlikte 28 Kasım'da benzinin litre fiyatında ortalama 63 kuruşluk, motorinde ise ortalama 2 lira 4 kuruşluk bir indirim gerçekleşti.
Bu "çifte indirim" haberi, yüksek akaryakıt maliyetleri altında kontak çevirmekte zorlanan sürücüler için küçük bir nefes olsa da, fiyatlar halen yüksek seviyelerde seyrediyor.
Zammın ardından üç büyükşehirde oluşan tablo şu şekilde:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 54.40 TL
- Motorin litre fiyatı: 55.08 TL
- LPG litre fiyatı: 28.51 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 54.25 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.93 TL
- LPG litre fiyatı: 27.88 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 55.26 TL
- Motorin litre fiyatı: 56.11 TL
- LPG litre fiyatı: 28.40 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
- Benzin litre fiyatı: 55.60 TL
- Motorin litre fiyatı: 56.45 TL
- LPG litre fiyatı: 28.33 TL