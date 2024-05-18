Tabela ölçüsü alırken çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Gümüşhane'de reklam tabela ölçüsü almak isterken, çıktığı oto servisine ait çatıda bastığı plastik malzemenin kırılması sonucu düşerek ağır yaralanan Murat Kartal, hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de 27 yaşındaki Murat Kartal, tabela ölçüsü almak için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Reklam tabelası ölçüsü almak için bir oto servisinin çatısına çıkan Murat Kartal, bastığı plastik malzemenin kırılması sonucu 10 metre yükseklikten düştü.

Beton zeminde düşerek başından yaralanan Kartal, ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.

Burada ilk müdahalede bulunulan Kartal, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.