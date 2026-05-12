Tabelalar yeniden değişti: Motorine bir zam daha

Döviz kuru, petrol fiyatları ve vergi artışlarının etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş sürüyor. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam geldi.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken, motorin fiyatları yeniden arttı.

Son zamla birlikte birçok kentte motorinin litre fiyatı 68 liraya yaklaştı.

Motorine gelen zammın ardından tabelalar gece yarısı değişirken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve art arda gelen ÖTV zamları da akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul, İzmir ve Ankara’da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin : 63.88 TL





: 63.88 TL Motorin : 67.39 TL





: 67.39 TL LPG: 33.89 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin : 63.72 TL





: 63.72 TL Motorin : 67.23 TL





: 67.23 TL LPG: 33.29 TL

Ankara

Benzin : 64.83 TL





: 64.83 TL Motorin : 68.49 TL





: 68.49 TL LPG: 33.87 TL

İzmir