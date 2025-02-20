Tabiat parkı taşa dönecekti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in Menemen ilçesinde açılmak istenen taş ocağı ile ilgili karar verdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün olumsuz görüş bildirmesi üzerine, manganez ocağı ile kırma-eleme tesisine ilişkin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci sonlandırıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün raporunda, proje sahasının tamamının daha önce madencilik faaliyeti yapılmamış verimli orman alanı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Proje sahası açık işletme olarak planlandığından, orman bütünlüğünü bozacak. Ayrıca bölge halkı, madencilik faaliyetlerine tepkili. Daha önce bölgede açılması planlanan madencilik projelerine karşı açılan davalar sonucunda ‘ÇED gerekli değildir’ kararları iptal edildi. Yeni madencilik faaliyetleri ve bunun için yapılacak ağaç kesimi, yöre halkıyla sosyal problemlere yol açacaktır.”

SİT VE TABİAT PARKLARI TEHDİT ALTINDAYDI

Menemen’in Yamanlar Mahallesi’nde Halil Yavuz tarafından yapılmak istenen manganez ocağı ve kırma-eleme tesisi, yıllık 300 bin ton kapasiteli olarak planlandı. 20 hektarlık alanda faaliyet gösterecek tesis için şirket, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden (MAPEG) 10 yıllık işletme ruhsatı aldı. Proje bedeli ise 5 milyon 359 bin 500 TL olarak duyuruldu. Proje alanı “orman ile içme ve kullanma suyu uzun mesafeli koruma alanı” statüsünde. Ayrıca, projede ayda 8, yılda 80 patlatma işlemi yapılması planlandı. Alanın 15 metre yakınında birinci derece arkeolojik sit alanı, 200 metre mesafede ise su toprağı altı yolu bulunuyor. Çevresinde ise Yamanlar ve Karagöl Tabiat Parkları yer alıyor.