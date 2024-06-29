Tabiat ve Kültürel Mirası Koruma Gönüllüleri: Çaycuma'daki tarihi eserler gün ışığına çıkarılmalı

Tabiat ve Kültürel Mirası Koruma Gönüllüleri, Zonfuldak'ın Çaycuma ilçesindeki tarihi eserlerin gün ışığına çıkarılması için ödeneklerin artırılması çağrısı yaptı.

Tabiat ve Kültürel Mirası Koruma Gönüllüleri, Zonguldak Çaycuma'nın Kadıoğlu Köyü'nde bulunan ve yok oluşa terk edilen bin 750 yaşındaki Roma Villası’ndaki Lykurgos – Ambrosia ve çeşitli kaliteli mozaiklerin teşhire açılması için bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Yerel Susma gazetesinin aktardığına göre, Çaycuma’nın Kadıoğlu Köyü’nde katılımcılar konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

CHP 23- 24 Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk’de ziyaret sırasında düşüncelerini paylaştı ve çağrı yaptı. Kadıoğlu, "Bu tarihi eserlerin gün ışığına çıkarılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için ödeneklerin artırılması gerekiyor" diye konuştu.

"İNSANLIĞIN ORTAK MİRASI"

Köktürk Kadıoğlu Mozaikleri önünde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Öncelikle kıymetli Arkeolog Selahattin Aydın kardeşime, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem kendi bölgesine hem de tüm insanlığın ortak varlıklarına sahip çıktığı için çok teşekkür ediyorum. Onun çağrısıyla bugün toplandık. Ben burada birlikte olmaktan gerçekten onur duyuyorum.

Sevgili kardeşimin ifade ettiği gibi, kültür varlıkları ve tabiat varlıkları, öncelikle o bölgede yaşayan insanların, ama genel olarak baktığımızda tüm insanlığın ortak mirasıdır. Bunlara sahip çıkmak, hem o bölgede yaşayan insanların, toplumların, devletlerin ve hatta uluslararası örgütlerin ortak sorumluluğudur. Çünkü bu sorumluluk, geçmişimizi bilip gelecek kuşaklara aktarmamızı, böylece geleceğimizi daha sağlıklı inşa edebilmemizi sağlar.

Çağrımız tüm siyasi partilere ve özellikle ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi’ne: Bu tarihi eserlerin gün ışığına çıkarılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için ödeneklerin artırılması gerekiyor. Kültür varlıklarımıza sahip çıkmak, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmaktır. Bu mücadeleyi çoğaltalım ve sesimizi yükseltelim."