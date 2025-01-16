Tabii platformunun lisanssız yayın yapması Meclis gündeminde

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Sevilay Çelenk, TRT’ye ait Tabii platformunun RTÜK’ten lisans almadığına yönelik iddiaları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından yerli ve uluslararası dijital platform olarak tanıtılan Tabii, 2 Mayıs 2023’te yapılan lansmanla duyurulmuş ve 7 Mayıs 2023’te yayın hayatına başladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, 2 Ocak 2024’te kişisel sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, TRT’ye ait olan Tabii platformunun RTÜK’ten lisans almadığını ve RTÜK’ün bu konuda herhangi bir adım atmadığını açıkladı.

"RTÜK ÇİFTE STANDART UYGULUYOR"

İddialar sonrası TRT ve RTÜK’ten konuya dair bir açıklamanın yapılmadığını hatırlatan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Sevilay Çelenk, “Tüm itirazlara rağmen, 2019'da yürürlüğe giren yönetmelik nedeniyle birçok dijital platform hem lisans ücreti ödemek zorunda kalmış hem de RTÜK'ün denetimi altına alınmıştır. RTÜK’ün dijital platformlara içerikleri nedeniyle sık sık müdahale ederek ceza vermesine karşın, TRT’ye ait Tabii platformu hakkında herhangi bir işlem yapmaması, kamuoyunda tartışmalara ve eleştirilere yol açmıştır” dedi.

"KAMU HİZMETİ İLKESİYLE NE KADAR ÖRTÜŞÜYOR?"

Tabii platformu, 21 Ağustos 2024 itibarıyla 'Tabii Premium' adıyla sunulan ücretli içerikler için aylık abonelik ücretini 99 Türk Lirası olarak belirlemişti. Bu duruma tepki gösteren Sevilay Çelenk, “Kamu kaynaklarıyla desteklenen TRT’nin Tabii platformunda ücretli içerik sunması, kamu hizmeti yayıncılığı ilkesiyle ne kadar örtüşmektedir?” diye sordu.