Tabii premium abonelik ücreti | Tabii Premium ücreti aylık kaç TL?

Tabii premium abonelik ücreti öğrenmek isteyenler Tabii Premium ücreti aylık kaç TL sorusunu gündeme getiriyor. TRT'nin dijital platformu olan Tabii platformu üzerinden üç sezon boyunca Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları naklen yayınlanacak. Peki, Tabii Premium ücreti aylık kaç TL? İşte Tabii premium abonelik ücreti!

TABİİ PREMİUM ABONELİK ÜCRETİ

"Tabii Premium" ve "Tabii Ücretsiz" olmak üzere iki çeşit abonelik tarifesi bulunan Tabii Premium abonelik ücreti 99 TL olarak açıklanmıştır. Tabii ücretsiz paket ise reklamlı olarak kullanıcılarına sunulurken bu pakette çeşitli dizi, film, belgesel, dizi tekrarını, TRT kanallarını, TRT arşivini izlenebiliyor.

TABİİ PREMİUM ÖZELLİKLERİ

Tabii premium abonelik özellikleri içinde kullanıcılarına reklamsız bir yayın sunuyor. Tabii Premium üyelikle beraber orijinal Tabii içerikleri, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi maçları paketin içerisine dahil. Ayrıca içerik indirme ve çevrimdışı izleme özelliği; canlı yayınları 24 saat geri alma özelliği gibi özellikler mevcut.

TABİİ'YE NASIL ÜYE OLUNUR?

Tabii'ye internet sitesine girdikten sonra "Kayıt ol" butonuna basıp ad soyad, e-posta, şifre, cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri girildikten sonra üye olunabiliyor. Tabii'ye üye olunduktan sonra paketinizi Premium pakete çevirerek maçları ve tüm içerikleri reklamsız bir şekilde naklen takip edebiliyorsunuz.

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TABİİ NEDİR?

TRT Tabii, TRT'nin (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) dijital platformudur ve Türkiye'nin dijital yayıncılık alanındaki en yeni girişimlerinden biridir. Tabii, özellikle yerli ve yabancı izleyicilere yönelik olarak, dizi, film, belgesel ve çocuk programları gibi geniş bir içerik yelpazesi sunar. Bu platform, kullanıcılarına istediği zaman ve cihazdan erişim imkânı tanıyan bir video on demand (isteğe bağlı video) hizmeti sağlar. TRT'nin devlet destekli olması, içeriklerinde Türk kültürü, tarihi ve değerlerini ön plana çıkarma amacı taşır.

Aynı zamanda uluslararası izleyiciye de hitap etmeyi hedefleyen TRT Tabii, Türk yapımı içerikleri farklı dillerde sunarak küresel anlamda izleyici kitlesi kazanmaya çalışır. Bu platform, popüler dijital yayın platformlarına alternatif olarak konumlandırılmıştır ve hem yerli dizileri hem de orijinal yapımları ile dikkat çeker.