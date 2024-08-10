Tabiin Okulu'ndaki katliam: "İsrail, her biri 900 kilogram olan 3 bomba attı"

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail savaş uçaklarının Derec Mahallesi'nden 6 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Tabiin Okulu'na 3 büyük bombayla saldırı düzenlediğini belirtti.

Sevabite, saldırı anında 100 kişinin öldüğünü ve onlarca yaralının ise uzuvları tamamen kopmuş ve ağır yaralılardan oluştuğunu söyledi.

"VAKALARLA BAŞA ÇIKMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Sevabite, bu sayıda yaralıya müdahale edecek hiçbir hastane olmadığını vurgulayarak, İsrail tarafından sağlık sisteminin tümden yok edildiği bir zamanda saldırının düzenlendiğine dikkati çekti.

Sağlık sektörünün bu vakalarla başa çıkmasının mümkün olmadığını hatırlatan Sevabite, gerekli ilaç, yatak, ekipman ve tıbbi sarf malzemeleri konusunda ciddi eksiklik yaşandığını vurguladı.

Sevabite, saldırıda kullanılan patlayıcıya ilişkin ise şunları kaydetti:

"İsrail, Tabiin Okulu'na her biri 900 kilogramlık 3 bomba attı. Bu katliam Amerikan yönetiminin İsrail işgaline yeşil ışık yakmasının ardından gerçekleşmiştir.

Bugün hedef alınan Tabiin Okulu, İsrail işgalinin savaşın başından bu yana vurduğu barınma merkezlerinin 175'incisi. Ayrıca, bunların arasında İsrail işgalinin doğrudan hedef aldığı ve onlarca katliamın yaşandığı 155 okul da var."

Sevabite, bu katliamdan İsrail ve ABD yönetiminin sorumlu olduğunu kaydetti.

İSRAİL, YERİNDEN EDİLENLERİ VURMUŞTU

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetmişti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtilmişti.