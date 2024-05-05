Tabip odalarında seçim: İstanbul'da 4, Ankara'da 2 liste yarışıyor

İstanbul ve Ankara Tabip Odası, yeni yönetimlerini seçmek için seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştiriyor. Seçimler saat 17.00'de sona erecek.

İstanbul ve Ankara Tabip Odası, 4 Mayıs tarihinde başlayan ve bugün sona erecek seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştiriyor.

İstanbul Tabip Odası seçimlerinde mevcut oda yönetiminde olan Demokratik Katılım Grubu ile hükümete yakınlığı ile bilinen Değişim Grubu, MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türk Hekimleri Birliği ile Çağdaş Hekimler Grubu'nun yarışıyor.

Ankara Tabip Odası’nın (ATO) seçimlerinde ise 2 grup yarışıyor.

Yarış mevcut oda yönetiminde olan Çağdaş Hekimler grubu ile hükümete yakınlığı ile bilinen Beyaz Önlük Dayanışması arasında geçiyor.

Sabah saat 09.00’da başlayan seçimler 17.00'da sona erecek.