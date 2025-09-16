Tabip odası: Hekimlere baskı yapılıyor

Abidin YAĞMUR

Mersin Toros Devlet Hastanesi’nde taşeron olarak çalışırken zaman içinde yönetici pozisyonuna gelen görevli bir personelin aynı hastanede çalışan 2 radyoloji hekimini koridorda onlarca kişinin önünde azarlayıp hakaret ettiği öne sürüldü. Bir hastanın muayene sırası nedeniyle hekimlerle tartıştığı ileri sürülen personelin, hekimleri “sizi sürdürürüm” diye tehdit de ettiği de iddia edildi.

Hakarete uğrayan hekimler, mobbing, baskı ve hakaret iddialarını hem Sağlık Müdürlüğüne hem de Mersin Tabip Odasına ulaştırdı. Mersin Tabip Odası konuyla ilgili incelemesinin ardından bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Mersin Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, “Sağlık kurumlarında giderek yaygınlaşan liyakatsiz yapılanmalar, hekimlerin emeğine, bilime ve halka hizmet anlayışına gölge düşürmektedir. Siyasi bağlantılarla kadrolaşan bazı personelin hekimlere baskı kurmaya çalışması ‘ters mobbing’ oluşturmakta bu durum çalışma barışını bozmakta; halkın sağlık hakkını doğrudan tehdit etmektedir. Bizim yolumuz demokrasinin, bilimin, emeğin ve liyakatin hâkim olduğu bir sağlık sistemidir. Hekimlerin mesleki bağımsızlığına yönelen her türlü saldırı bu değerlere yönelmiş demektir. Meslektaşlarımıza yapılan saldırı, tüm hekimlere ve toplumun sağlık hakkına yapılmış bir saldırıdır. Buradan açıkça söylüyoruz: Hekimlere hakaret edenler, mobbing uygulayanlar, siyasi gücün arkasına sığınarak baskı kurmaya çalışanlar karşılarında Mersin Tabip Odası’nı ve hekimleri bulacaktır. Yetkilileri uyarıyoruz: Bu saldırılar cezasız kalmamalı, sorumlular hakkında derhal idari ve hukuki işlem başlatılmalıdır. Tüm sağlık emekçilerini ve halkımızı, hekimlerin onurlu mücadelesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Hekimler susturulamaz" denildi.