Tabip Odası ve Psikiyatri Derneği'nden Prof. Dr. Ayten Erdoğan hakkında açıklama

"Usulsüzlük" ve "sahte reçete" iddiasıyla tutuklanan önemli çocuk psikiyatristlerinden Prof. Dr. Ayten Erdoğan'ın serbest bırakılması ve iddialar ile dosyaya erişimin sağlanması çağrısında bulunuldu.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu, BirGün yazarı Timur Soykan'ın ilk kez 25 Kasım'da "Hüseyin Üzmez’in intikamı mı alınıyor: Yoksul ailelere ilaç yazan profesör vicdan hapse atıldı" başlıklı haberiyle gündeme getirdiği olay hakkında ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Erdoğan hakkındaki haberlere değinilerek "Meslektaşımızın masumiyet karinesi zedelenerek ve lekelenmeme hakkı yok sayılarak bazı basın araçlarında yer alma şeklinin de halkın gerçek bilgiye ulaşma hakkı ile ilgili olmadığı kanısındayız" denildi.

"HESAPLANAN TUTARI YİNE DE ÖDEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTIR"

Ayten Erdoğan hakkında 5 yıl önce başlatılan bir soruşturma dosyasında bilgi ve belgelerin erişimine yönelik kısıtlama kararının getirilmesinin savunma hakkını zorlaştırdığı ve yanıltıcı bilgilerin yaygınlaşmasını kolaylaştırdığı ifade edilen açıklamada, "Bu sınırlı bilgilere rağmen daha ilk günden iddia edilen zarar miktarının gerçek olmadığı, meslektaşımızın da sorumluluğunun bulunmadığını beyan ederek hesaplanan tutarı yine de ödediği ortaya çıkmıştır" sözlerine yer verildi.

Kısıtlama kararının kaldırılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamanın devamında şunlara yer verdi:

"Bu tür gerçek olmayan ve itibarı zedeleyici haberlerin başta biz meslektaşları olmak üzere toplum vicdanını derinden sarstığı gibi insan haysiyetine geri dönülmez zararlar verdiği bilinmelidir. Kısıtlama kararı kaldırıldığında dosyadaki diğer bilgilere ve gerçeklere ulaşmamız mümkün olacaktır.

Gerekmediği müddetçe özgürlüklerden en az kısıtlama yapılması esas iken, tedavi alması gereken hastalığına rağmen beş yıl önceki bir olay ile ilgili ifade alımında uzun gözaltıya maruz bırakılması, toplum vicdanını yaralayan olaylarda tutuksuz yargılama örnekleri varken böylesi bir konuda meslektaşımızla ilgili tutuklu yargılama yapılıyor olması kabul edilemez. Bu ve benzeri olaylar toplumun yargıya ve yargılama süreçlerine olan güvenini sarsmaktadır.

"AÇIK BİR SAĞLIK VE İNSAN HAKKI İHLALİ"

Ayrıca tutukluluk süresince meslektaşımızın sürekli kullanması gereken ve alınmadığında ciddi sağlık riski oluşturacak ilaçlarına erişemediği öğrenilmiştir. Sürekli ilaç alması gereken bir kişinin hangi mevzuat ya da gerekçe ile olursa olsun tedaviye ulaşımının kısıtlanması, sürdürülmesi gereken tedavisinden uzun süre mahrum kalması açık bir sağlık ve insan hakkı ihlalidir.

Prof.Dr. Ayten Erdoğan hakkındaki tutuklama kararı kaldırılmalı ve serbest bırakılmalıdır. Yargı süreci masumiyet karinesi korunarak sürdürülmeli, savunma hakkı adına hakkındaki iddialara ve dosyaya erişimi sağlanmalıdır. Türkiye Psikiyatri Derneği ve İstanbul Tabip Odası olarak soruşturma sürecini yakından takip ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."