Tabip odasından iddia: Hekimlere baskı yapılıyor

Abidin YAĞMUR

Sağlık çalışanlarını ve hekimleri hedef alan şiddet Mersin Toros Devlet Hastanesinde bir kez daha ortaya çıktı. Ancak son vakayı diğerlerinden ayrıntı bu kez sağlıkçılara sözlü saldırıda bulunan hasta yakını değil, hastane personeliydi.

İddiaya göre, Toros Devlet Hastanesinde taşeron işçi olarak çalışırken zaman içinde yönetici pozisyonuna gelen bir personel, aynı hastanede çalışan 2 radyoloji hekimiyle koridorda tartıştı, hekimleri onlarca kişinin önünde azarladı. Sözkonusu personelin hekimlere hakaret ettiği de öne sürüldü.

Bir hastanın muayene sırası nedeniyle hekimlerle tartıştığı ileri sürülen personel, hekimleri “sizi sürdürürüm” diye tehdit de etti.

HEKİMLER KONUYU SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TAŞIDI

Hakarete uğrayan hekimler, mobbing, baskı ve hakaret iddialarını hem Sağlık Müdürlüğüne hem de Mersin Tabip Odasına ulaştırdı. Mersin Tabip Odası konuyla ilgili incelemesinin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“SİYASİ BAĞLANTILARLA KADROLAŞAN BAZI PERSONEL…”

“Hastanemizde iki radyoloji uzmanı meslektaşımız, hastane koridorlarında hakarete uğramış, bağırılarak onur kırıcı sözlere maruz bırakılmıştır. Bu açık bir saldırıdır ve asla kabul edilemez. Sağlık kurumlarında giderek yaygınlaşan liyakatsiz yapılanmalar, hekimlerin emeğine, bilime ve halka hizmet anlayışına gölge düşürmektedir. Siyasi bağlantılarla kadrolaşan bazı personelin hekimlere baskı kurmaya çalışması 'ters mobbing' oluşturmakta bu durum çalışma barışını bozmakta; halkın sağlık hakkını doğrudan tehdit etmektedir. Bizim yolumuz demokrasinin, bilimin, emeğin ve liyakatin hâkim olduğu bir sağlık sistemidir. Hekimlerin mesleki bağımsızlığına yönelen her türlü saldırı bu değerlere yönelmiş demektir. Meslektaşlarımıza yapılan saldırı, tüm hekimlere ve toplumun sağlık hakkına yapılmış bir saldırıdır. Buradan açıkça söylüyoruz: Hekimlere hakaret edenler, mobbing uygulayanlar, siyasi gücün arkasına sığınarak baskı kurmaya çalışanlar karşılarında Mersin Tabip Odası'nı ve hekimleri bulacaktır. Yetkilileri uyarıyoruz: Bu saldırılar cezasız kalmamalı, sorumlular hakkında derhal idari ve hukuki işlem başlatılmalıdır. Tüm sağlık emekçilerini ve halkımızı, hekimlerin onurlu mücadelesine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Hekimler susturulamaz.”