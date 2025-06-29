Tablo ağırlaşıyor: 5 ayda 2 bin 235 firma konkordato ilan etti

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son günlerde büyük firmaların konkordato ilanları hakkında "Konkordato ilanları ve borçlardaki artış, iktidarın ekonomik politikalarının yetersizliğini gözler önüne seriyor” dedi.

Gürer, ekonomik göstergelerdeki çarpıcı artışlara dikkat çekerek, KOBİ’lerin yaşadığı finansal sorunları ve konkordato ilanlarındaki tırmanışı değerlendirdi.

Gürer, ekonomik koşulların ağırlaşmasıyla birlikte bazı firmaların ödeme güçlüğü yaşadığını söyledi.

Gürer, konkordato ilanlarındaki artışa değinerek, "2021 yılında bin 914 firma konkordato ilan etmişken, 2022’de bu sayı bin 587’ye, 2023’te bin 516’ya düşmüştü. Ancak 2024 yılına geldiğimizde, konkordato ilan eden firma sayısı 3 bin 497’ye yükseldi. 2025'in ilk beş ayında ise 2 bin 235 firma konkordato ilan etti. Bu firmalardan 967’si geçici mühlet, 690’ı kesin mühlet kararı aldı. Bunun yanı sıra 462 firma için red, 77 firma için iflas ve 39 firma için tasdik kararı verildiği görülüyor" dedi.

Gürer, şöyle devam etti:

"Ticari durumu sarsılan borçlular, alacaklılarıyla bir ödeme planında anlaşmaya çalışıyorlar. Hiç ödeme almamaktansa bu tür anlaşmalarla en azından parasını kurtarmaya çalışan şirketler de var. Mahkemeyle onaylanan anlaşmalar sayesinde zor duruma düşen şirketler, süreci kurtarma çabasındalar. AKP dönemlerinde oluşan ekonomik kriz, her kesimi olumsuz etkiliyor. Şirketler de bu olumsuz gidişattan payına düşen sıkıntıyı yaşıyor. Piyasada işler durgun, şirketler konkordatoluk durumda.”

Gürer, KOBİ’lerin bankalara olan borçlarındaki yükselişe de dikkat çekti ve "2024 yılı boyunca KOBİ’lerin borçları sürekli artış gösterdi. 2025 yılına geldiğimizde ise bu borç miktarı daha da yükselerek 5 trilyon 33 milyar 7 milyon liraya ulaştı. Sadece son bir ayda borçlar 201 milyar 499 milyon lira arttı ve bu, yaklaşık yüzde 4’lük bir artışı ifade ediyor" diye konuştu.

BORÇLU KOBİ SAYISI REKOR KIRIYOR

KOBİ’lerin borçlanma oranlarının da dikkat çekici seviyelere ulaştığını belirten Gürer, "2025’in son bir ayında borçlu KOBİ sayısı 321 bin 653 kişi arttı ve toplamda 4 milyon 969 bin 480’e yükseldi. Bu artış, sadece yeni borçlanan KOBİ’lerin değil, aynı zamanda mevcut borçlu firmaların krediye olan bağımlılığını da artırdığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Gürer, ödenmeyen borçlar konusundaki verilere dikkat çekerek, "2025’in son bir ayında takipteki borç miktarı 10 milyar 114 milyon lira artarak 115 milyar 931 milyon liraya çıktı. Bu rakamlar KOBİ’lerin ödeme güçlüğü yaşadığının göstergesi. Son bir ayda 7 bin 175 KOBİ daha takibe düştü ve toplam sayı 288 bin 529 oldu. Bu, ekonomik belirsizliklerin ve artan faiz oranlarının KOBİ’ler üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

KOBİ’lerin bu durumdan kurtulabilmesi için acil tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Gürer, "Konkordato ilanları ve borçlardaki artış, iktidarın ekonomik politikalarının yetersizliğini gözler önüne seriyor. KOBİ’ler, ülke ekonomisinin bel kemiğidir. Onların yaşadığı sorunlar, zincirleme olarak tüm ekonomiye yansıyacaktır. Şirketler konkordatosunu duyurması çok yönlü sorunlu bir sürecin varlığını göstermektedir" diye konuştu.