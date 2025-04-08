Tablo değişti: Otogaza indirim geldi

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

Bu kapsamda bugünden itibaren geçerli olmak üzere otogaza 82 kuruşluk indirim geldi.

Sektör temsilcileri, ayrıca, mevcut tarifeler üzerinden motorine 3 liranın üzerinde indirim yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Benzinde ise 2,5 lira indirimin yansıması bekleniyor.