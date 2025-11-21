Tablo ‘onlara’ iyimser

Ekonomi Servisi

Ekonomi sadece iktidar için iyimser. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2 yılı aşkın süredir uyguladığı kemer sıkma politikaları, yurttaşı zorlarken kimi kesimleri de sevindiriyor.

TÜİK ve TCMB, tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi sonuçlarını açıkladı. Yurttaşın ekonomiye güveni, 13 yıllık hesaplama yönetiminin yer aldığı veri setinde bir kez bile 100 değerini görmedi. 0-200 arası değerlenen endekste nötr seviyeyi gösteren 100 değeri, son veride de uzakta kaldı.

Yurttaşın ekonomiye bakışı kötümserliğini korudu. Tüketici güveni, son 5 ayın zirvesine çıkarak 85,00 seviyesini görse de 100'ün altında olması nedeniyle güvensizliği işaret etti. Asgari ücretin geçen yıl resmi enflasyonun dahi altında artırılmasına, ücretlerin reel olarak geriletilmesine ve emeklilik dahil neredeyse tüm hakların iktidarın ekonomi politikalarıyla hedef alınmasına sebep olan IMF, böylece ekonominin emeğiyle geçinenler ve üreticiler üzerinde yaratılan baskıyla büyüyeceğini öngördü.

Alım gücü her geçen gün eriyen, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamlara mahkûm edilen yurttaş ekonomiye güven duymazken finans çevrelerinin görüşü farklı. Kredi verme politikalarını Bakan Şimşek üzerinden Türkiye'de uygulatan ve kemer sıkmanın dozundan "memnun" olan IMF, işaretçisi olduğu ekonomik hamleleri raporunda değerlendirdi. IMF'nin G20'ye sunduğu raporda Türkiye'nin büyüme projeksiyonuna ilişkin kısımlar da yer aldı.

IMF REÇETEDEN MEMNUN

IMF'nin 2030'a uzanan orta vadeli öngörülerine göre Türkiye ekonomisi "güçlü performans" sergileyecek. Buna göre 2009'dan bu yana en zayıf performans öngörüsüne sahip G20'de büyüme zorlaşacak. IMF ayrıca, "Kamu maliyesinde dengesizlik büyüme üzerinde baskı yaratıyor" diyerek G20'nin 2030'da yüzde 2,9 büyüyeceğini öngördü. ABD, Almanya, G. Kore gibi ülkeler için 2030’da büyüme beklentisi yüzde 1,4 oldu. Reçeteden memnuniyeti her raporunda ifade eden IMF, Türkiye için aynı yıl yüzde 3,9 büyüme hesapladı.